Raquel Mosquera desvela que Rocío Jurado quiso volver con Pedro Carrasco en dos ocasiones

La emisión de los dos primeros capítulos de ‘En el nombre de Rocío’ han dinamitado más aún la relación de Rocío Carrasco con su familia mediática. Ayer, Ana María Aldón daba su impresión sobre los dos episodios y sentenciaba a su marido, Ortega Cano, con unas palabras muy duras sobre su matrimonio con Rocío Jurado. A la mujer del diestro, aún no estando de acuerdo en algunas de las cosas del relato de la hija de Pedro Carrasco, le ha parecido que su forma de contar sus vivencias es muy coherente. Hoy ha sido el turno de Raquel Mosquera. La viuda de del boxeador se ha sentado en el plató de ‘Viva la vida’ para responder a la hija de su marido.

La peluquera, sin pelos en la lengua, ha querido desmentir todo lo relatado por Rocío Carrasco. Según la hija de Rocío Jurado, su madre falleció enamorada de su padre y viceversa y ese comentario no ha sentado nada bien a Raquel Mosquera, la mujer que vivió con su padre los últimos años de su vida. La viuda de Pedro Carrasco ha atacado duramente a la hija de su marido y ha explotado en directo, acusándola de no haber sido la hija que presume ser.

Pedro Carrasco, Rocío Carrasco y Raquel Mosquera FOTO: JP ©GTRESONLINE

Raquel Mosquera ha estallado en directo y relatado la versión de sus hechos. Según la peluquera, Rocío Jurado quiso volver con Pedro Carrasco pero el boxeador no quiso: “Rocío si estaba enamorada de Pedro y quiso volver, pero Pedro no volvió porque estaba enamorado de mí. Hasta que conoció al torero, José Ortega Cano, que se enamoró de él”. Así lo aclaraba: “Me lo contó Pedro, pero también lo sabía Juan de la Rosa”. Y, además, ha reiterado que ocurrió un par de veces: “Que yo supiese, dos veces. Una de las veces me lo dijo Pedro y otra, pues hablando Pedro y Juan de la Rosa hablaban de ello, que me tenía que presentar a Rocío Jurado.”

Además, según Raquel Mosquera, Rocío Jurado tenía muy buena imagen de ella: “Cuando me conoció a mí se llevó una gran sorpresa, vio que era dulce, cariñosa, buena persona”. La mujer de Pedro Carrasco también ha querido recalcar cuál fue el motivo de la separación del boxeador con la chipionera: “Pedro era sencillo, cariñoso, un señor, le encantaba la familia, los amigos... que ocurría que Rocío tenía mucho temperamento, era buena persona, pero chocaban en carácter. De hecho, se separaron antes de la comunión, hacían vidas separadas e independientes, eso dicho por él. Pedro, un día que hubo un enfado, cogió y se fue de la casa”. Con esta declaración, Raquel Mosquera desmiente el relato de Rocío Carrasco y todo lo que ha contado sobre el matrimonio de sus padres, dando una versión absolutamente diferente de los hechos.

Pero, sin duda, la acusación más dura que ha lanzado Raquel Mosquera a Rocío Carrasco ha sido sobre la relación que mantuvo con su padre. “No le demostraste a tu padre el cariño que le deberías de haber demostrado”. Unas durísimas palabras que no han dejado indiferente a nadie en el plató y que seguro que recibirá respuesta de la hija de Rocío Jurado.