Muere el padre de Ana Obregón

Ana Obregón ha anunciado que ha fallecido su padre a los 96 años de edad con una emotiva carta de despedida a través de su cuenta de Instagram: “Anoche nos dejaste. Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con Mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido. Has vivido 96 años; difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa. Por eso recibiste una merecida “Medalla al mérito del trabajo”.

La presentadora está pasando por uno de sus momentos complicados y en estos dos últimos años ha tenido que despedir a su hijo y a su madre, a quienes recuerda diariamente. “He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo .Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro , Papa , que no sé cómo lo voy a hace0r. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Gracias Papá por tanto. Te quiero infinito. Por favor cuida mucho de mi hijo hasta que llegue .Eternamente juntos. Tu hija Ana”, terminaba escribiendo la actriz junto a unas cuantas fotografías de ambos.

A pesar de todas las desgracias, Ana Obregón se ha volcado en su trabajo y, siempre teniendo presente a sus seres queridos, ha salido para adelante a pesar de estar atravesando por una de las peores épocas de su vida. La presentadora, siempre con los suyos muy presente, ha retomado su vida, sin olvidarse de su familia y ha contado con el apoyo de su círculo más cercano y de toda la ciudadanía, que le ha mostrado su cariño, amor y respeto en cada momento. 0.