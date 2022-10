¿Qué le ocurre a Kiko Rivera?

Después de un tiempo esperando a que llegara el día de hoy, Kiko Rivera ha amanecido con un problema de salud que podría empeñar el estreno de su nuevo tema, “Vudú”.

«Buenos días. Ya estoy despierto aunque jodido de la garganta, gran putada, ya que hoy a las 00:00 se estrena Vudú», ha comunicado el hijo de Isabel Pantoja esta mañana. Kiko ha mostrado su tristeza por este problema de salud en un día tan importante para su carrera profesional.

Estos días, el Dj había estado compartiendo algunos aelantes de su nuevo single. «Próximamente 🎤🕰 VUDÚ. Vudú muy pronto será vuestra ❤️», escribía el pasado 11 de octubre junto a un vídeo en el que se podía escuchar la canción.

«Baby, tú, llegaste y me hiciste Vudú… todo lo oscuro fue a brillante y nada era como antes. Y desde ese mismo instante…», dice Kiko Rivera en este tema que verá la luz en apenas unas horas.

Con respecto a su vida personal, Rivera sigue con muchos frentes abiertos. El último, el rumor que apuntaba a que el músico no es hijo de Paquirri. A este respecto, Kiko afirmaba: «Papá, no sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo. Yo me siento como tal y así será siempre. Se olvidan que uno tiene sentimientos y el daño que pueden llegar a hacer. Solo espero que el karma exista. Te extraño papá», escribía.