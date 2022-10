La emotiva fotografía de Anabel Pantoja junto a su padre y su primo Kiko Rivera

Anabel Pantoja está pasando por uno de sus momentos familiares más duros. Su primo Kiko Rivera sufrió un ictus el pasado 21 de octubre y fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, lugar en el que también se encuentra su padre, Bernardo Pantoja. El clan Pantoja al completo está muy preocupado por los dos y Anabel Pantoja ha querido compartir una emotiva fotografía en la que salen los 3 juntos con el siguiente mensaje: “Dios aprieta pero no ahoga. Deseo repetir esta foto, y poder levantarme y saber que estáis en casa recuperados.Os quiero mucho.Siempre estaré aquí.“ Al instante, la publicación se ha llenado de mensajes de apoyo y de cariño para la influencer y algunos rostros conocidos, como su compañero en ‘Sálvame’ Omar Suárez, le han enviado toda la fuerza del mundo en este momento tan delicado.

Estas eran las primeras declaraciones de Anabel Pantoja tras enterarse del ingreso de su primo Kiko Rivera: “Estoy bien pero no me preguntéis a mí porque lo importante es que Kiko esté bien. Lo importante es el hospital. No voy a hablar de su estado, ni de cómo nos hemos enterado ni nada porque creo que eso es información secundaria”. Después de este mensaje tan escueto, ha publicado la fotografía con su padre y con el DJ como muestra de apoyo y ánimo a los dos. La influencer ha estado últimamente en el punto de mira por su relación con su familia y el estado de salud de su padre. Con esta imagen, ha querido callar cualquier boca que pueda criticarla.

Por otra parte, Luis Rollán también ha sido uno de los encargados en desvelar cómo se encontraba Kiko Rivera en estos momentos y cómo está llevando este varapalo Isabel Pantoja: “Isabel ha estado en contacto con Kiko, ha hablado con Kiko, incluso ha habido videollamadas. La decisión (de no querer ver a Isabel) evidentemente es del paciente. Entiendo el deseo de Isabel de estar al lado de su hijo, es lo más lógico y normal. Los médicos están muy pendientes de cualquier factor externo que le altere. No es que la figura de Isabel sea negativa, lo que puede ser negativo es emocionarse al ver a su madre. Lo deciden los médicos viendo la reacción de Kiko”, expresaba el televisivo.