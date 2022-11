Antonio David Flores eclipsa la gran noche de Ana Rosa Quintana

Anoche se celebró la cena de navidad de la productora Unicorn, encargada de realizar programas como ‘El programa de Ana Rosa’ o ‘Fiesta’ y los numerosos y conocidos rostros del universo Mediaset se pusieron sus mejores galas para acudir a una de las noches más esperadas del año y disfrutar de una divertida velada entre compañeros y amigos alejados de los platós.

Sin duda, una de las que más miradas acaparó fue Ana Rosa Quintana, que acudió junto a su marido a una de las cenas más emocionantes de su carrera después de haber regresado a su puesto de trabajo tras casi un año de baja. Después de haber superado con éxito el cáncer de mama que padecía y volver a su programa con más fuerzas y ganas que nunca, la periodista ha sido una de las invitadas de honor de la noche. Radiante y feliz respondía a su llegada al evento a los medios:” La vuelta está yendo muy bien. Yo feliz, me encuentro estupendamente y es como si no hubiera pasado nada”.

Antonio David Flores Marta Riesco FOTO: G3 GTRES

Otros rostros que no quisieron perderse la gran noche fueron Alba Carrillo, Alexia Rivas, Emma García, Antonio Rossi, Marta López, Makoke o Alejandra Rubio. Pero, por sorpresa de todos, uno de los grandes protagonistas de la noche ha sido Antonio David Flores que, sin ser uno de los invitados, ha protagonizado uno de los momentos de la noche.

El exguardia civil ha sido el encargado de llevar en coche a su pareja, Marta Riesco, al evento y, como era de esperar, las cámaras han capturado un romántico momento de los enamorados. El ex de Olga Moreno y la periodista se han dado un apasionado beso de despedida antes de que la reportera de ‘Fiesta’ entrase al lugar donde se realizaba la fiesta de la productora. Y, es que, aunque Antonio David Flores quiera pasar desapercibido por todos, luciendo su look más sport, su llegada y presencia vuelve a centrar todas las miradas de la prensa y Marta Riesco no puede estar más feliz de conformar, junto al ex colaborador de ‘Sálvame’, una de las parejas más mediáticas perseguidas de este 2022 y presume orgullosa de novio allá por donde va.