Esta es la escandalosa cifra económica que pagó Kiko Matamoros para frenar un vídeo sexual suyo

Makoke se ha estrenado en el programa de ‘Fiesta’ como colaboradora con dos grandes titulares. Uno, que ha roto con su pareja, Javier Berrio, y otro, el motivo que propició su separación con Kiko Matamoros. La madre de Anita Matamoros no había revelado esta información hasta que ha salido a la luz que Íñigo Onieva está siendo extorsionado por una organización que le piden dinero por no publicar imágenes suyas comprometedoras. Con motivo de esta noticia, la ex de Tony Spina ha confesado que Kiko Matamoros también sufrió este chantaje y acabó pagando una cifra escandalosa de dinero por mantener su intimidad.

Kiko Matamoros y Makoke en 2017.

“Yo estaba de compras en un Corte Inglés y por un problema con nuestros teléfonos móviles los datos del teléfono móvil de Kiko se volcaron en mi teléfono y allí vi unos correos electrónicos de una chica con la que Kiko se había intercambiado fotos sexuales y que le estaba extorsionando” relató Makoke en su nuevo programa. Aunque no se llegaron a publicar las imágenes, fue el punto de inflexión en su matrimonio, que desencadenó en la separación. Kiko Matamoros fue víctima de “sextorsión”, un grave delito que atenta contra la intimidad. Su exmujer ha querido recalcar que ella se enteró después de que ocurriese y, aunque el colaborador de ‘Sálvame’ intentó negarle que había pagado por que no saliese a la luz el material delicado, ocurrió de verdad. Con la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, es uno de los delitos más frecuentes y las víctimas suelen ser hombres jóvenes e incluso adolescentes.

Además de desvelar este bombazo, Makoke comenzó emocionada el programa confesando que que ya no seguía con su pareja, aunque no quiso dar muchos más detalles. “No me hagas hablar de eso porque me pongo a llorar, he sido muy feliz con él, he llegado a tocar el cielo, pero se ha acabado, mantenemos una buena relación e incluso en unos días nos veremos. Evidentemente ha habido motivos para la ruptura pero no los voy a contar porque él no quiere saber nada de este mundo”, le aseguró a Emma García.