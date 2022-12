El llanto de Manolo “el del Bombo” tras la eliminación de España en el Mundial de Qatar: “Estoy desolado”

No pudo reprimir las lágrimas, su cara era un puro llanto. La eliminación de la selección española en el Mundial de Qatar sumió a nuestro seguidor más fiel e incondicional en la más profunda de las penas. Es Manuel Cáceres, conocido popularmente como Manolo “el del Bombo”, quien, por primera vez en décadas, no pudo estar animando a nuestro equipo en un campeonato tan importante. Dolor por partida doble.

“La Federación Española de Fútbol me había prometido que iban a hacer todo lo posible para llevarme a Qatar si los nuestros llegaban a las semifinales. Ahora, todo se ha ido al garete. Es el primer mundial que me pierdo en directo, estoy desolado”.

- Pero le mandaron los billetes de avión…

- Los billetes sí, pero me dijeron que no tenía alojamiento. Eso fue antes de comenzar el campeonato. Por eso me quedé en tierra. Después de estar presente en diez mundiales, está vez me lo he perdido. No estar allí, y verlo por televisión, es un desencanto. Me siento muy mal. Hoy me gustaría estar confortando a los jugadores, mostrándoles todo mi cariño tras la eliminación. La gente me anima por la calle, no se explican que Manolo “el del Bombo” se haya quedado sin mundial.

- Regaló uno de sus bombos a la Peña Marea Roja, y un toledano, Curro, lo llevó a Qatar para animar a los nuestros.

- No le conozco pero sí, me dijeron que fue con el bombo. Cómo me hubiera gustado ocupar su lugar… verle allí me daba mucha envidia. Tengo otro bombo, pero no es lo mismo animar desde el campo, que en un bar o en casa. Bueno, mi médico me dice que estoy fuerte, que podré ir a próximos mundiales. Es mi consuelo. Pero es muy duro lo que ha ocurrido, ya tenía hechas camisetas especiales para ese campeonato…

Manolo el del Bombo FOTO: KIKE TABERNER La Razón

- Cerró su bar de Valencia. ¿De qué vive?

- De mi pensión. Vivo en un pequeño apartamento en la localidad castellonense de Moncófar.

- ¿Tiene relación con sus hijos?

- No les veo. Bueno, a los cuatro mayores no, pero sí a la pequeña. Circunstancias de la vida nos separaron… pero me queda el consejo de que me ocupé de todos ellos hasta que se hicieron mayores.

- ¿Qué sintió tras la derrota contra Marruecos?

- Un vacío muy grande, una pena enorme. Una desilusión absoluta.

- Se merece un homenaje…

- Ya me lo dieron en mi pueblo, en San Carlos del Valle, Ciudad Real, pero el mayor homenaje es ver ganar a nuestra selección. Por eso me siento tan triste hoy. En las derrotas es cuando más hay que estar animando a nuestro equipo.