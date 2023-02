Toñi Moreno se apunta a la cirugía estética: te contamos qué se va a hacer y cuánto cuesta

Toñi Moreno ha sorprendido a todos con su última confesión en ‘El show de Bertín’ de Canal Sur. La presentadora ha sido la última invitada del programa de televisión y ha confesado que va a autoregalar por su cumpleaños una operación estética. “Cumplo 50 años el 7 de junio y pienso tirar la casa de la ventana” comenzaba diciendo. Pero más allá de la realidad, no se refería a una fiesta, sino a un retoque estético. “Lo primero que voy a hacer es operarme los pechos. Me está dando la crisis de los 50. Me está dando”, revelaba entre risas.

“Me miré en la tele, con lo mona que me ponen, y dije: ‘Qué feísima estás, qué mayor, qué gorda’”, comentaba a Bertín Osborne. La periodista está siendo consciente de que está envejeciendo y se ha propuesto cambiar las partes de su cuerpo que ya no le gustan. “Voy a cambiar lo que no me gusta. Yo he parido con 46 años. Yo no le di el pecho a la niña porque no me encontraba muy bien de la cabeza. Como le dé el pecho a la niña estoy muerta y pensé que los pechos volvían a su sitios, pero negativo”, relataba sobre sus pecho con total naturalidad.

Toñi Moreno FOTO: Andres Torreadrado/CSMEDIA RTVA andres torres

Para Toñi Moreno, va a ser la primera vez que se someta a un retoque estético, pero ahora, con la edad, esta muy decidida a entrar en quirófano. “Yo me acuerdo de chica que mi abuela Antonia me cogía y me decía: Ven aquí y yo pensaba ‘Uy las tetas que tiene mi abuela. Qué feas y grandes’. Tengo las mismas. Eso hay que arreglarlo y lo vamos a hacer. Yo no me he operado nunca de nada, pero lo voy a hacer”, relataba sin tapujos.

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué operación va a elegir, existen varios tipos de retoques, en lo que se refiere al pecho. Si solo pasa por quirófano para levantarse los pechos, o, en otra palabras, someterse a una mastopexia con implantes, la intervención quirúrgica ronda en torno los 5000 o 6000 euros, según la clínica elegida. Pero, si por el contrario, quiere quitarse pecho, una mamoplastia, oscila entre 4.500 y 5000 euros.