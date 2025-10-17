Isabel Preysler cuenta su verdad y desvela sus memorias en 'El Hormiguero'

Isabel Preysler elige 'El Hormiguero' para presentar al gran público su verdad. La socialité estará el próximo jueves 23 de octubre en el programa líder de la televisión española y contará todos los detalles sobre sus memorias, que han sido recopiladas en el libro 'Mi verdadera historia', que llega a las mejores librerías físicas y digitales de España un día antes que su visita al programa de las hormigas más célebres de la pequeña pantalla de nuestro país, el 22 de octubre.

Resto de invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Pablo Motos, antes de recibir a Leiva en el plató de Antena 3, comunicó a los telespectadores de 'El Hormiguero' (que ayer marcó un espectacular share del 17,6% con 2.078.000 seguidores de media) los invitados de la próxima semana. El lunes, dará el pistoletazo de salida el seleccionar nacional de fútbol masculino y campeón de Europa, Luis De la Fuente, quien repasará y analizará el camino de España rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México tras las dos victorias del último parón de selecciones. El martes, la música se apoderará del plató de Atresmedia con la visita del grupo Taburete, formado por Willy Bárcenas y Antón Carreño, quienes vuelven a la primera línea de la música con su sexto álbum de estudio 'El perro que fuma', que se estrena el 28 de noviembre, que dará pie además a una nueva gira por nuestro país.

El miércoles será turno de Blanca Suárez y Manu Ríos, quienes forman parte de la segunda temporada de 'Respira', la ficción de Netflix basada en las aventuras de los trabajadores del ficticio Hospital Joaquín Sorolla de Valencia. Esta nueva tanda de episodios llegará a la plataforma de streaming el viernes de Halloween, el 31 de octubre.