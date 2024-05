El abogado de Antonio Tejado da la última hora sobre el sobrino de María del Monte: “Está deseoso de dar sus explicaciones”

La semana arrancaba con muy buenas noticias para la familia de Antonio Tejado. El lunes a primera hora de la mañana se daba a conocer que el sobrino de María del Monte saldría de prisión en libertad provisional sin fianza, pero con una serie de requisitos a cumplir. Entre ellos destacaba que no debe tener contacto alguno con las víctimas.

Este miércoles, en el que ha sido su segundo día en libertad, ha sido su abogado, Fernando Velo, quien ha dado la última hora sobre su situación y cómo vive estos momentos. Lo cierto es que se llegó a comentar que Tejado no estaría dispuesto a ver a María del Monte después de la actitud que ha demostrado respecto a su caso. Sin embargo, la situación sería bien distinta: “Antonio está deseoso de dar explicación, dar todas las explicaciones. Él tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido”. Se trata de unas palabras para las que habrá que esperar al juicio y ver si las da o “se acogerá a su derecho constitucional por decisión mía”, explicaba el letrado.

Antonio Tejado vive unos momentos de cierta agitación. Permaneció en prisión desde el pasado mes de febrero, por lo que ahora se está “adaptando a las nuevas circunstancias e intentando reanudar su vida cotidiana dentro de las limitaciones que le han impuesto. Lo lleva de la mejor manera posible”, decía en el programa de “Vamos a Ver”. La actuación de toda la familia de Antonio Tejado es clara: no hablar sobre el tema con nadie para no perjudicar al proceso. “Ha decidido no pronunciarse, no responder ante la prensa, cumplir sus obligaciones y lo que se tenga que hacer, se hará en el juzgado, que es donde corresponde”, exponía el letrado.

Fernando Velo en "Vamos a Ver" Mediaset

No han sido los únicos puntos de los que se ha hablado, pues la decisión de la libertad provisional, tras haberla negado hasta en dos ocasiones, ha llamado mucho la atención del foco mediático: “El juez todavía no ha recibido el volcado de los teléfonos y usa esta dilación, entre otras muchas cosas, como argumento para ordenar la puesta en libertad. No se puede tener a las personas privadas de su libertad a la espera de esas diligencias de instrucción”, proseguía. Por el momento no se puede llegar a saber cuando se fechará el juicio. La investigación sigue su curso y esta puesta en libertad de Antonio Tejado es “un paso más, pero queda muchísimo por recorrer”.