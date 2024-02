Adara Molinero sufre quemaduras de segundo grado

Adara Molinero ha terminado en urgencias con quemaduras de segundo grado, después de que acudiera a una clínica de estética para eliminar las cicatrices que quedaron en sus piernas tras su paso por "Supervivientes". La ganadora de "GH VIP 7", de 30 años, ha mostrado las terribles quemaduras que le han quedado ahora en las piernas. A través de Instagram, la televisiva ha relatado su terrible experiencia por la que ha quedado con las piernas totalmente vendadas.

Adara Molinero, tras sufrir quemaduras de segundo grado Instagram

"No había subido nada todavía porque he estado en shock. Ayer fui a que me quitaran las manchas de la piel de 'Supervivientes'. Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel es delicada. Como él es dermatólogo pensé que era normal lo que me estaba haciendo", ha empezado explicando Molinero.

"Al acabar los tres láser, me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto la plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío, cosa que me daba más dolor todavía. Tuve que salir de la clínica sin pantalones, en braguitas, porque no me podía tocar nada las heridas", ha contado la madre de Martín, fruto de su relación con Hugo Sierra.