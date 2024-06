Alba Carrillo estalla contra Bertrand Ndongo, tras decir "que tiene las neuronas justas para abrirse de piernas"

Alba Carrillo ha vuelto a dar muestras de que no tiene pelos en la lengua. Hace unos días, Bertrand Ndongo, activista de VOX, cargaba contra la colaboradora de televisión al compartir un artículo en el que se hacía mención a la confesión de Alba en la que se definía como "roja" y advertía del avance de la ultraderecha. "Con neuronas justas para abrirse de piernas" tras beber vino como dijo ella misma, ¿qué se puede esperar de Alba Carrillo?", escribía Bertrand en su perfil de Twitter. Poco después era Alba Carrillo la que contestaba dejando su posición clara.

"Esto es VOX. Utilizar una broma para descalificar a alguien por usar libertad de pensamiento y expresión. Gracias por confirmarme lo que ya sé. Seguiré luchando porque tú (negro) puedas hablar y no seas insultado y denigrado por ello. Yo (mujer) mientras trabajo fuera de casa y tengo derecho al divorcio. Soy lo que me da la gana y lucharé porque el resto de personas sean", ha escrito.

Una batalla que tiene su origen en el pódcast "El círculo Independiente" en el que Carrillo hablaba de política y en el que explicaba que a pesar de que la mayor parte de su familia eran militares, ella es "bastante roja". "La siguiente camada hemos salido bastante rojillos", destacaba. "No hay gente que solucione nuestros problemas. Yo me pongo a ver y me parece terrible, solamente se echan mierda unos a otros. Quiero un partido en que a mí alguien me diga: esto es lo que vamos a hacer, te vamos a resolver esto", destacaba ante el presentador, Euprepio Padula. También confesaba que incluso su madre, Lucía Pariente, había cambiado de ideología en los últimos años. "Mi madre era muy de derechas y se ha trasladado gracias a mí", revelaba. "Yo voto lo menos malo. Ni un paso atrás en el tema de los derechos. La ultraderecha me asusta muchísimo porque no hay que ser gay, por ejemplo, para entenderlo ni ser inmigrante para entenderlo (...) “Quiero ser un altavoz. Yo soy animalista, no me gustan los toros. Esto deberían ser los verdaderos influencers, los que lanzan mensajes que ayudan a que esto sea un poco mejor", añadía.