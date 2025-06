José María Almoguera se harta y pide a Alejandra Rubio que le deje conocer a su hijo

Aunque hayan tratado de ofrecer una imagen de normalidad, lo cierto es que a muchos les chilla la relación que mantienen Alejandra Rubio y José María Almoguera. Los primos dicen llevarse bien, a las mil maravillas, pero sus vidas trascurren de manera paralela, aunque parece que pocas veces se juntan. Son escasas las ocasiones en las que comparten ocio juntos y siempre con planes que no han organizado ellos, sino sus madres, Terelu Campos y Carmen Borrego. Y de esto también hace un tiempo, pues incluso no conocen a sus hijos.

Al menos no José María, que no ha tenido ocasión de ver a su sobrino, porque su prima dice estar muy ocupada y no tener tiempo para quedar con él. Eso sí, ha viajado a Turín en varias ocasiones con su hijo, también ha hecho otras escapadas con Carlo Costanzia y se le ha llenado la agenda de mil planes en los que nunca hay espacio libre para su primo. De esto es de lo que se queja él, que hay tiempo para todos menos para él, hasta que se ha cansado y reclama su lugar. Así lo ha hecho esta tarde en pleno directo, pidiendo conocer al niño de una vez.

José María Almoguera vuelve a enfrentarse a Alejandra Rubio

Dicen que Alejandra Rubio es quien mueve los hilos en el clan Campos. Terelu y Carmen se ríen al escuchar esto, pero tampoco ponen en entredicho que la joven tiene las ideas muy claras y pocos pueden quitarle la razón cuando cree tenerla. Es aquí donde entra en juego su primo, que ya le ha dado varios tirones de orejas por su criticada actitud. Esta semana lo ha hecho ya en dos ocasiones. Y todo por la polémica que se ha generado por su viaje a la prisión de Turín, para gritar desde el exterior a su cuñado Pietro Costanzia, condenado a 12 años de cárcel por intento de asesinato y que cumplía años. Su primo no lo ve del todo adecuado.

“Yo creo que todo apoyo que reciban sus hermanos es poco. Me parece que es lógico que la familia se apoye y que ese día tan especial como es el cumpleaños de uno si puede ir a hacer un pequeño gesto para que sea más llevadero, pues me parece perfecto. Lo único que no entiendo es que siempre tiene mucho tiempo para algunos y luego muy poco para otros”, lanzaba ante los micrófonos de ‘Europa Press’. Unas contundentes palabras que reabrían una batalla contra su prima, a la que ha hecho frente desde el plató en el que colabora.

Esta directa sin paños calientes ha sido muy comentada. Deja entrever lo que ambos han tratado de esquivar durante los últimos meses y que apunta a que su relación no es tan buena como venden. Y es que no deja de ser curioso que vivan tan cerca, trabajen en el mismo espacio y coincidan en los pasillos de Mediaset, pero que él no conozca aún al hijo que ha tenido su prima con Carlo Costanzia: “No va a ir con mala intención. Simplemente que no tengo manera de llegar a ella. Solo quiero conocer a mi sobrino. Quiero tener buena relación con ella como siempre la hemos tenido. Esto no es un dardo, es una llamada de atención. Quiero tener una buena relación con ella como ha sido toda la vida. Jamás he hablado mal de ella, dicen que hay una guerra de primos, pero os aseguro que no hay ninguna”.

José María Almoguera habla en pasado al referirse a la buena relación que mantenía con ella. Pero parece sincero a la hora de subrayar que su único deseo a la hora de afearle públicamente su actitud y su falta de tiempo selectiva es “una llamada de atención para que sepa que sigo aquí. Quiero verla. Solo es eso. No quiero nada malo para ella ni entre nosotros. Siempre que tengo la oportunidad voy a su favor. La voy a defender siempre, porque es mi prima pequeña. Me sale la faceta protectora”.

Reconoce que es difícil quedar con ella y no duda en reconocer que tiene culpa de ello también: “A lo mejor la sintonía entre nosotros la he podido romper yo en alguna cosa que haya hecho y que no le ha gustado. El problema es que no me lo dice. No me puedo disculpar por algo que no sé. No puedo cambiar cosas que no conozco”, se excusa. Y es que José María Almoguera promete que hace lo imposible por recuperar el favor de Alejandra Rubio, pero que siempre le pone excusas para no concretar un encuentro: “Espero que no se lo tome mal. Luego le escribiré para decirle que la quiero ver. No quiero malos rollos. Quiero recuperar a mi prima, sin más”, sentencia.