Alejandra Rubio reacciona al enfado de Carmen Borrego por no estar invitada al cumpleaños de su hijo: "No quiero polémicas"

Carlo, el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, cumple mañana su primer año de vida. En esta fecha tan señalada para la familia, la pareja ha organizado una velada íntima y familiar para conmemorar este día. A lo largo de esta semana, la hija de Terelu ha revelado que habrá varias celebraciones y que su núcleo duro está invitado, entre los que se encuentran su madre y sus suegros, Mar Flores y Carlo Costanzia padre.

El cumpleaños ha desatado una nueva polémica familiar a raíz de que la nieta de María Teresa Campos revelase que Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, no estaban invitados. La hermana de Terelu, al escuchar las palabras de su sobrina, no pudo ocultar su enfado. "Yo no tengo ningún problema, tenía claro que no íbamos a ser invitados, pero no considero necesario decir así que no están invitados ni mi tía ni mi primo", sentenció Borrego.

Alejandra Rubio responde

Ahora, ha sido el turno de Alejandra Rubio de responder al reproche de Carmen. Visiblemente sorprendida, ha reconocido en "Vamos a ver" que no esperaba esta reacción de su tía. "No sé si es que me explico fatal o se ha malinterpretado lo que quiero decir. Yo no tengo ningún problema con nadie, no quiero polémicas. No era mi intención, pero mi casa no da para más, mi casa es pequeñita...", ha intentado justificar la hija de Terelu sobre no haber invitado a esta parte de la familia.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio Gtres

Aunque ha querido dejar claro que entre su "núcleo duro" se encuentran su tía y su primo, ha insistido en que "no voy a hacer un cumpleaños grande. Somos muy poca gente porque mi casa no da para más". "Qué pena que todo sea un problema. Tengo la sensación de que siempre es un problema por todo, y la vida es mucho más fácil. Yo no excluyo a Carmen para nada, no es decir no te invito porque no quiero que vengas, no tiene nada que ver", ha añadido la nuera de Mar Flores, revelando que no viene ni mi hermano, que es mi hermano".

Asegurando que no son "excusas" para no invitar a su tía al cumpleaños, ha insistido en que ha tomado esta decisión porque "no soy una persona de hacer celebraciones grandes porque no me gustan, y eso no significa que nadie esté excluido". "No sé por qué de todo se tiene que hacer un problema, intento que no haya problemas y parece que consigo todo lo contrario siempre", se ha lamentado Alejandra. "Siempre intento remar a favor de obra, callarme todo, si alguien hace ciertas cosas me callo, me sigo callando porque es mi familia y todos comentemos errores y no somos perfectos. Yo quiero que todo vaya fenomenal y no entiendo porque hay un problema porque he dicho que no viene mi tía, mi primo, mi hermano... Es que no viene nadie", ha zanjado sobre el asunto.

Juntos en Navidad

Asegurando que tiene una "relación normal" con su tía y el resto de familia, ha revelado que cenarán todos juntos en Navidad. "No era mi intención hacer sentir mal a nadie. Intentaré mejorar. A la siguiente, haré una fiesta por todo lo alto para que todo el mundo esté contento", ha sentenciado Alejanra Rubio.