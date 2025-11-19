De Jesulín de Ubrique a Cayetano y Fran Rivera: multitudinario último adiós a Álvaro Domecq

Álvaro Domecq ha fallecido este martes 18 de noviembre a los 85 años en Jerez de la Frontera. El mundo del toro está de luto por la triste pérdida del rejoneador y ganadero, una de las figuras más importantes dentro del patrimonio ecuestre y taurino por ser el creador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, una de las instituciones más emblemáticas de la cultura andaluza situada en Jerez.

Último adiós

Este miércoles 19 de noviembre ha tenido lugar el funeral de Álvaro Domecq en la Catedral de Jerez de la Frontera. Hasta el templo se han desplazado familiares y amigos del rejoneador, entre los que se encontraban numerosos rostros conocidos del mundo taurino como Fran y Cayetano Rivera. Los hermanos han vuelto a coincidir públicamente en el último adiós de Domecq, guardando un perfil bajo ante los medios allí presentes.

Cayetano Rivera en el funeral de Álvaro Domecq en la Catedral de Jerez de la Frontera Gtres

Ambos mantenían una estrecha relación con el ganadero. De hecho, Fran Rivera, tras conocer la muerte de Álvaro Domecq, le dedicó unas emotivas palabras de despedida en Instagram junto a una fotografía del rejoneador y su madre, Carmina Ordóñez, montando a caballo. "Maestro. Ya no quedáis ninguno de esta foto. El vacío que habéis dejado jamás lo ocupará nadie. Pero nadie muere mientras se le recuerde y vosotros no habéis pasado por la vida de puntillas. Tú has escrito tu libro en mayúsculas y con letras de oro. Te vamos a echar mucho de menos y brindaremos con vino de Jerez por ti. Además, tu amigo te estaba esperando desde hace mucho. Hasta siempre, maestro", escribió el esposo de Lourdes Montes en su última publicación.

Jesulín de Ubrique y Víctor Janeiro, su hermano, en el funeral de Álvaro Domecq Gtres

Junto a los hermanos Rivera, estuvieron presentes Curro Romero —acompañado por su inseparable Carmen Tello—, Juan José Padilla y su esposa, Lidia Cabello; Jesulín de Ubrique y su hermano, Víctor Janeiro; El Juli, Miguel Báez “El Litri” y el rejoneador Fermín Bohórquez, entre otros rostros conocidos.

Miguel Báez "El litri" en el funeral de Álvaro Domecq Gtres

Maribel Domecq Ybarra, viuda de Álvaro, ha llegado a la Catedral de Jerez visiblemente afectada por la muerte de su esposo, arropada por sus familiares como, Humberto Domecq Ybarra y la diseñadora Inés Domecq, sobrina del ganadero. Junto a ellos, los rejoneadores Luis y Antonio Domecq.

El detalle del Rey Juan Carlos

Aunque Don Juan Carlos y las infantas no han podido acompañar a la familia en el último adiós de Álvaro Domecq, el Rey y sus hijas, Elena y Cristina de Borbón, han enviado coronas de flores blancas en homenaje al rejoneador, con la que siempre han mantenido una estrecha vinculación. Las flores han adornado el altar mayor de la Catedral de Jerez junto a otra corona de Los del Río.

El Rey Juan Carlos envía una corona de flores a la familia de Álvaro Domecq tras su fallecimiento Gtres

En la banda de la corona de flores enviada se podía leer "con todo nuestro cariño". Jerez de la Frontera ha decretado dos días de luto oficial por el fallecimiento de Álvaro Domecq.