Alessandro Lequio ataca a Hiba Abouk: “Consideras el matrimonio un negocio”

Poco después de darse a conocer que Achraf Hakimi estaba siendo investigado por la Fiscalía francesa tras ser acusado de violar a una mujer de 24 años, su mujer, Hiba Abouk, publicó un comunicado en el que anunciaba su ruptura: “La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena”.

La polémica se hizo más grande todavía cuando, en plenas negociaciones sobre su su divorcio, la actriz se percató de que todo el patrimonio del futbolista estaba a nombre de su madre, una situación que le impide acceder a la parte que creía que le correspondía tras la separación.

Abouk reclama ahora diez millones de euros, pero Hakimi se niega a ofrecer más de dos, un desacuerdo que podría terminar con otra denuncia contra el futbolista. La madre de sus hijos, aconsejada por su abogados, ha avisado de que podría llevarlo ante la Justicia por un supuesto delito de estafa, un último paso que terminaría de enrevesar esta historia.

La controversia está servida, y Alessandro Lequio, polemista donde los haya, ha opinado sobre lo ocurrido a través de las redes sociales. El italiano ha sido muy duro con la artista y la ha acusado de ver el matrimonio como un negocio.

“Pedir 10 millones es considerar el matrimonio un negocio, y eso no está bien. Se está comportando como la hija de un beduino con rebaño y no como la actriz de éxito, que es lo que era”, comienza diciendo Lequio. Además, más adelante cuestiona su carrera sobre las tablas: “La clave es la siguiente… ¿Hiba dejó su trabajo por exigencias de su marido, o porque no tenía ofertas interesantes y se sentía más cómoda siendo ‘señora de?”.

Por último, el conde exige a Abouk que retome su carrera artística si necesita dinero, en lugar de reclamar diez millones de euros al padre de sus hijos: “El marido tiene unos compromisos con los hijos, pero la futura exmujer, que es una profesional de éxito y solvente, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar tal y como hacía antes. Pedir una indemnización conyugal de 10 millones es para que te califiquen de muchas cosas y ninguna bonita”.