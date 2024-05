Carlo Costanzia desvela cómo enamoró a Alejandra Rubio: su táctica de conquista

Carlo Costanzia ha regresado al plató del que renegó tras su polémico debut del pasado mes de enero. Su primera entrevista en un programa de televisión fue para ‘De Viernes’, donde habló con todo lujo de detalles su difícil infancia, marcada por el consumo de drogas y serios problemas con la justicia que le han llevado a estar a punto de entrar en prisión, aunque en el calabozo ha pasado muchas noches. Pero eso forma ya parte de su pasado, pues ahora se considera una persona renovada. No quiere saber nada de la televisión, aunque regresa al programa al que acusó de utilizarle para generar polémica con su madre, Mar Flores, y lo hace para defender a sus hermanos, Pietro y Rocco, en prisión por intento de asesinato a un joven, al que le amputaron una pierna tras la agresión. Pero también ha aprovechado que los focos estaban sobre su persona y ha dedicado bonitas palabras hacia su novia, Alejandra Rubio.

El entrevistado estrella de la noche ha comenzado a detallar que sus inicios con la hija deTerelu Campos fueron después de sus polémicas entrevistas en enero. Desvelar los episodios más duros de su infancia y señalar a sus padres como responsables de muchas de sus desgracias le colocaron como uno de los personajes del momento. Todos los programas formaban mesas de debate sobre lo que unos veían como una traición a su madre y otros como una forma de reconciliarse con su pasado, soltar el peso de la mochila. Entre estos últimos estaba Alejandra Rubio en su papel como colaboradora de ‘Así es la vida’. Asegura que no sabía quién era ella cuando la veía defenderle en su programa y eso le hizo lanzarse a escribirla a través de las redes sociales.

“A mí me entra la curiosidad de cómo una persona como ella se dedique a un mundo como este, porque ella quiere ser actriz (…) Le escribo y le digo ‘te apetece que nos tomemos un té y me expliques un poco cómo funciona este mundo”. Así quedaron en su primera cita, cuando él todavía dice que “no sabía quién era la madre, la tía y la abuela de Alejandra”. Después se enteró del embrollo al que había entrado y del que ya era tarde salir, pues había comenzado a sentir algo por ella y uno de sus primeros besos quedaron inmortalizados en la portada de una revista en el kiosco rosa. El escándalo fue mayúsculo y él no encajó bien el golpe, de ahí que decidiese retirarse de los medios, aunque no ha parado de estar en el foco de atención.

Pero, ¿cómo fue su primera cita? ¿qué impresión se llevó de ella? Aunque siempre ha parecido muy receloso a la hora de compartir detalles sobre la intimidad de su romance, también la propia Alejandra Rubio, ha dejado alguna píldora jugosa. Entre ellas que en su primer encuentro cara a cara “me pareció muy guapa y me parece que tiene una personalidad arrolladora, tuvimos un nivel de entendimiento y de conversación que yo no pensaba tener”. Esto le lleva a afirmar que “es una relación demasiado estable con todo lo que ha pasado y estando en el foco mediático todo el día”, sentencia un enamorado Carlo Costanzia.