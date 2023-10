Alessandro Lequio lapida a Mar Flores al hablar de su triángulo con Fernando Fernández Tapias

Lo que está claro es que Alessandro Lequio no da puntada con hilo y que, como colaborador, no tiene desperdicio, pues cada día genera un titular. Por supuesto, la polémica juega un papel importante en la ecuación. El conde italiano no ha podido evitar contenerse la pullita que le ha dedicado a Mar Flores, mientras se trataba el tema de la muerte del empresario Fernando Fernández Tapias. Entre ellos nunca ha existido una buena relación, pues compartieron el amor por la afamada modelo. Pero el problema es que, según se pudo descubrir años más tarde a través de unas fotografías muy polémicas, sus relaciones coincidieron entre 1996 y 1997. Esto no se lo perdona Lequio a Mar Flores y así se lo ha vuelto a recordar.

El controvertido pasado que han compartido Alessandro Lequio con Fernando Fernández Tapias y con Mar Flores le convertían en diana de preguntas. Así lo han aprovechado en su programa, ‘Vamos a ver’, donde no ha tenido reparo alguno en complacer a la audiencia y decir lo que piensa sin miramientos: “Mi más sentido pésame a la familia. Lo conocí hace muchos años por Ana Obregón, porque era amigo de su padre. Hubo un linchamiento general al más inocente de la historia”, comenzó a decir, para después dirigir su atención a Mar Flores y su controvertido triángulo sentimental.

Alessandro Lequio Vamos a ver

“Hubo un señor que pecó de ingenuidad, una mujer infiel y un pringado, yo, al que le cayeron palos por todas partes”, dispara Alessandro Lequio. Lo hace quizá porque horas antes había sido precisamente Mar Flores la que respondía a las preguntas sobre Fernando Fernández Tapias: “Hemos sido personas importantes el uno para el otro”, decía para ‘El Mundo’, haciendo alusión a aquel romance a finales de los años 90 que no terminó del todo bien. Sin embargo, después de la separación de la modelo con Javier Merino, volvieron a estrechar el contacto: “Retomamos nuestra amistad hasta hace poco más de un año y medio que nos cortaron la comunicación”, dejaba caer. Pese a todo, guardaba un buen recuerdo de él: “Era inteligente, divertido y lleno de amor hacia los que él de verdad quería”.