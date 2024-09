Alice Campello, ¿embarazada? La foto que hace estallar los rumores

Alice Campello vivía en una auténtica burbuja de felicidad al lado de Álvaro Morata. Al menos eso es lo que se mostraba en las redes sociales, donde daban buena cuenta de sus mágicos días con sus cuatro hijos. Sin embargo, el futbolista y la influencer sorprendieron a propios y extraños al anunciar hace unos meses el final de su matrimonio, después de ocho años de relación, siete de ellos como marido y mujer. Mucho se ha hablado sobre los motivos que les habría empujado a tan drástica decisión. Unos hablaban de posibles conflictos de la italiana con sus suegros, otros de la negativa de ella a mudarse a Milán con su marido y tampoco han faltado los rumores que señalaban a supuestas deslealtades por parte del jugador. Él se apresuró a negarlas, a confesar que Alice siempre será la mujer de su vida, pero que sus caminos se han separado definitivamente y no hay marcha atrás. Ahora tan solo les une el recuerdo de lo vivido y sus cuatro hijos en común. ¿O serán cinco?

Alice Campello y Álvaro Morata Instagram

La última imagen de la empresaria italiana ha hecho estallar todas las alarmas y las redes sociales se han vuelto a llenar de rumores y especulaciones. Todo porque hay quien ha entendido que su silueta tan solo podría explicarse en un contexto: está de nuevo embarazada. Pero sobre todo ha sido un gesto de su padre lo que ha dinamitado su tranquilidad por los aires. El revuelo entre sus seguidores ahora es mayúsculo, pues se está propagando la idea de que podría estar esperando un bebé, justo ahora que había comenzado a asimilar que su matrimonio con Álvaro Morata había terminado. Y todo después de que ella compartiese una imagen junto a su progenitor, Andrea Campello, con el que ha compartido una agradable jornada con motivo de su cumpleaños.

“A mi mayor maestro (y crítico), feliz cumpleaños. Te adoro y te aprecio. Feliz cumpleaños papá”, le dedicaba la joven a su progenitor, como acompañamiento a una preciosa imagen. Una estampa en la que no había calculado un detalle que le haría estar en boca de todos horas después, al comprobar la reacción de sus fans al hecho de que su padre pose su mano sobre su vientre. Pronto comenzaron a surgir comentarios en dicha instantánea que preguntaban a bocajarro y sin rodeos: “¿Estás embarazada, Alice?”. Una cuestión que se ha repetido sin parar, al ir cayendo cada vez más usuarios en la trampa ilusoria de la foto en cuestión. Ahora bien, ¿qué dice la protagonista sobre su posible estado de buena esperanza? Nada.

Alice Campello se ha cansado ya de vivir dando explicaciones a terceros y de que los avatares de su intimidad sea motivo de debate. Su ruptura con Álvaro Morata le ha hundido en la tristeza, pero encuentra consuelo en sus hijos, su familia y sus buenos amigos. No ha roto lazos con él y siguen manteniendo contacto estrecho, aunque aceptando que ya no lo harán más como pareja. De ahí que la empresaria italiana haya entendido innecesario explicar si está o no embarazada, ante el tsunami que ha supuesto su fotografía con su padre. Prefiere que el tiempo sea quien responda por ella, siendo el no la respuesta evidente, aunque quizá no la que desean escuchar sus fieles. Su ruptura del futbolista fue un mazado para todos, quienes les entendían como la encarnación misma de la pareja perfecta. Después han dejado otra moraleja al anunciar el fin de su amor y es que no todo lo que reluce es oro y más si ha pasado los filtros de las redes sociales.