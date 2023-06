Aluvión de críticas al hijastro de uno de los tripulantes del Titán por irse de concierto y ligar por redes mientras su padrastro está desaparecido

La búsqueda del Titán, el submarino desaparecido, se ha convertido en uno de los temas que más expectación e interés a suscitado entre la población a nivel mundial. Cinco tripulantes se adentraron en las aguas del Atlántico para sumergirse 4000 metros y poder visitar los restos del Titanic. A las dos horas de su expedición, aproximadamente, se perdió la señal de sumergible, comenzando así una intrépida y agobiante búsqueda del sumergible que, según los cálculos, ya no dispondría de oxígeno y, por tanto, hay muy pocas posibilidades de encontrar algún superviviente.

Toda la ciudadanía se encuentra con el alma en vilo con esta terrible historia. Poco a poco, se van conociendo más detalles de quiénes eran los cinco aventureros que pagaron 250.000 euros para viajar a las profundidades del mar y visitar los restos del Titanic. Brian Szasz, hijastro de Hamish Hardingde, uno de los multimillonarios desaparecido, fue la primera persona en desvelar que su padrastro se encontraba desaparecido en el Titán a través de un mensaje de Facebook.

A raíz de ese mensaje, el joven acaparó todas las miradas y su actitud frente a la tragedia le ha convertido en uno de los protagonistas de esta historia. Todo comenzó cuando Brian Szasz, hijastro del adinerado británicos Hamish Hardingde, reveló que el multimillonario era uno de los aventureros. El joven escribió que tenían todos sus "pensamientos y oraciones para que la misión de rescate" fuera exitosa.

Pero un día después, Brian Szasz colgó una fotografía en el concierto del grupo Blink 182, y su actitud fue muy criticada por haberse ido de fiesta mientras su padrastro está desaparecido. "Puede ser desagradable estar aquí, pero mi familia querría que estuviera en el show de Blink-182, ya que es mi banda favorita y la música me ayuda en los momentos difíciles", escribió el joven en un primer momento. Después, se intentó defender a través de "Instagram", justificando su asistencia al show: "Sí, fui a Blink-182 anoche. ¿Qué se supone que debo hacer, sentarme en casa y ver las noticias? No, siento que esta banda me haya ayudado en tiempos difíciles desde 1998".

El joven borró la publicación pero su tonteo con una modelo de Only Fans volvió a ponerle en el centro de la polémica por el surrealismo de la situación. Muchos usuarios tacharon a Szasz de inapropiado e incluso la artista Cardi B cargó duramente contra él públicamente, ya que mientras su padrastro está atrapado en el sumergible, Szasz se encontraba de fiesta y ligando por internet. Después de esto, volvió a defenderse y atacó a la artista, asegurando que no tenía "ni idea de lo que pasaba" ni de su "sufrimiento". "Todo esto, especialmente lo que está pasando Hamish ahí abajo, es horrible", declaró después sobre cómo estaba viviendo esta tragedia. "Llevo días sin dormir, pero no se trata de mí. Obviamente, estoy preocupado por mi madre y por la situación, así que no estoy rockeando o lo que sea que estáis tratando de acusarme de hacer", sentenció sobre el asunto. Desde entonces, Brian Szasz ha decidido desaparecer de las redes.