Álvaro de Luna hace balance de su 2024: "Personalmente, no ha sido el mejor año"

Recién comenzado el 2025, resulta inevitable echar la vista atrás y hacer un balance del 2024. Recordar todo lo vivido, lo bueno y lo malo, con la esperanza de aprender de los errores y no repetirlos en el nuevo año ni en los venideros. Álvaro de Luna ha querido compartir su reflexión más personal en su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con más de 295.000 seguidores, y el cantante confiesa que no lo ha pasado del todo bien a lo largo de los pasados doce meses.

“Feliz entrada de año. Felices fiestas y feliz vida. No ha sido el mejor año de mi vida personalmente, pero tampoco fue el peor. Aunque reflexionando acerca de lo vivido, me sabe mal sentir que, en momentos, no disfruté de todo lo que estaba pasando por estar más centrado en la oscuridad que no me agradaba”, comienza diciendo el artista.

No es la primera vez que Álvaro de Luna se sincera sobre sus miedos, ansiedades y demás demonios internos contra los que lucha con ayuda profesional. “No he gestionado bien la presión mediática. Me sigo poniendo muy nervioso cuando veo una alcachofa en mi cara, y si hablo la cago porque estoy atacado en ese momento. Son cosas que no termino de digerir, aunque hayan pasado años y esté más acostumbrado a este tipo de vida. Sigo aprendiendo, reconozco que todavía lo gestiono mal, aunque mejor que antes”, reconocía en una entrevista publicada en LA RAZÓN.

De cara al año que acaba de empezar, De Luna tiene claros cuáles son sus propósitos: “Es importante pararse a saborear y agradecer. Ha sido un año muy importante, lleno de cosas lindas y bonitas y por eso quiero valorarlas de la forma que merecen. Dándoles su lugar, a ellas y a todos vosotros”.

Álvaro de Luna durante la gala de GQ España GTRES

Lo que peor lleva el cantante es el protagonismo a consecuencia de su vida privada, un protagonismo que en el último año se acrecentó por su ruptura con Laura Escanes. Su relación los llevó a protagonizar titulares y lo mismo ocurrió con la separación, una suerte de escrutinio con el que De Luna no se siente cómodo. “No me gusta que me juzguen por cómo vivo mi vida privada con quien quiero”, reveló en otra entrevista con LA RAZÓN.

Lo cierto es que parece haber aprendido la lección y desde Laura Escanes no se le ha vuelto a conocer pareja. Solo él sabe si es que su corazón sigue vacío o si ha sido más discreto en sus relaciones posteriores.