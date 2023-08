Ana Obregón revela quién se hará cargo de Anita cuando ella no esté

Ana Obregón ha recuperado su tradicional, y ya casi olvidado, posado del verano. Pero este año ha contado con la pequeña Ana Sandra. La popular actriz pasa unos días de relax en Mallorca, en la casa familiar de "El Manantial" a donde nunca hubiera vuelto si no llega a ser con y por la pequeña.

"Si Anita no existiera, yo ya no habría vuelto", confiesa Ana Obregón en una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola! donde ha hablado de cómo es su nueva vida al lado de la pequeña que tiene ya cinco meses y que nació en Miami por gestación subrogada.

La presentadora asegura que está feliz y que Ana Sandra tabmién. "Está rodeada de tíos y primos que vienen a verla a casa. Están enamorados de ella (...) No le va a faltar nunca ni amor, ni dinero, ni nada de nada. Somos una piña", afirma.

Además Ana Obregón ha revelado quién será la persona que oficialmente se ocupe de la niña cuando ella no esté. Lo tiene escrito en su testamento y ha decidido que será su sobrina Celia, quien se ocupe de la hija de Aless. "Todo está pensado desde el minuto uno. Celita era como la hermana de Aless y está enloquecida con Anita. Ya lo he hablado con ella. Va a cuidar perfectamente de Anita cuando yo ya no esté", pero no solo eso sino que la ha elegido también como su madrina de bautismo, ceremonia que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de septiembre.

La actriz revela también el gran parecido que Ana Sandra tiene con su hijo Aless, "es idéntica", quien falleció de cáncer hace tres años. "Es hermosa, una muñeca, risueña, feliz, se pasa el día riéndose... Es clavada, clavada, a él. Pero no solo físicamente, sino de forma de ser. Tiene la misma boca y la misma nariz. La misma risa alegre, agradecida, se porta increíble y es glotona, como era Aless", cuenta a ¡Hola!.