Andrés Pajares, contundente: "Quiero mucho a mi hijo, no tenemos mala relación"

La historia paterno filial entre Andrés Pajares y su hijo Andrés lleva años viviendo amores y desamores a partes iguales. En estos momentos, el actor y su vástago pasan por un momento algo delicado. Pero es el mismo Andrés quien aclara una situación que se ha desorbitado en los últimos días. “Quiero mucho a mi hijo y no tenemos una mala relación. Las puertas de mi casa están abiertas para él, llevamos unos meses sin hablar, porque cada uno hace su vida y supongo que él estará en su casa de Mijas, y yo en Madrid. A ver si hablamos en estos días y nos podemos ver. No quiero que se malinterpreten las palabras del otro día. Realmente, tampoco pudo venir a mi homenaje mi hija Eva, y no por eso estamos enfadados, han querido crear un problema donde no lo hay. La última vez que hablé con usted, este verano, ya le dije que Andrés y yo estamos bien. Pues todo sigue igual. No hemos discutido… Le repito que si viene a verme le recibiré con todo mi cariño. No tenga la menor duda”.

Todo comenzó cuando el actor lanzó una andanada a su hijo, en modo irónico, para justificar que no estuviera presente en el homenaje que le ofrecieron en el madrileño teatro Amaya: “Mi hijo no ha venido porque debe estar en el parque de El Retiro, como está jubilado, va a pasear a ese parque”.

Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares Y ahora Sonsoles

Unas palabras que, según asegura Andresito, como le llaman los suyos, “no tienen razón de ser. No entiendo a qué viene eso. En todo caso, el que va más al Retiro es mi padre, yo no estoy jubilado, y si voy de paseo al parque es porque puedo. Pero otros también van y lo hacen en silla de ruedas, porque, si no lo hacen así , no pueden”. Una clara referencia a las dificultades físicas de su progenitor. Además, justifica su ausencia en el homenaje paterno porque “nadie me invitó a que fuera”, y añade que “la relación es la que quiere tener cada uno, y yo no voy a obligar a nadie a que tenga una relación conmigo”.

Todo ha quedado como un malentendido, un pique absurdo que Pajares aclara para que salgamos de dudas y deje de especularse con lo que, según el, “no tiene razón de ser”.

Y recalca que “lo del otro día fue una tontería, no lo dije con maldad, estoy deseando que mi hijo vaya conmigo al teatro para ver el busto mío que han colocado allí. Por mucho que algunos se empeñen en emborronar nuestra relación no lo van a conseguir. Me llevo bien con mis tres hijos, con Andrés, Mari Cielo y Eva, y el cariño está por encima de todo. Insisto, cuando Andrés quiera verme aquí tiene su casa”.