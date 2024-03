Ana Villarrubia, ex nuera de Ana Rosa, se casa sin previo aviso con el tío de Íñigo Onieva

El pasado de Ana Villarrubia, psicóloga y tertuliana, la ha llegado a posicionar muy bien tras su relación con Álvaro Rojo, hijo mayor de Ana Rosa Quintana y Alfonso Rojo. De hecho, mientras fueron familia Ana llegó a trabajar en varios de los programas de la que fue su suegra. La psicóloga no había terminado de asimilar su separación con Álvaro Rojo cuando la vida se le puso de por medio a Pedro José Onieva, tío de Íñigo Onieva. Ahora se ha dado una nueva oportunidad al amor y hace unos meses sorprendía a todos cuando anunciaba en una publicación de su perfil de “Instagram” que muy pronto su actual pareja y ella se darían el sí quiero.

Muchos pensaban que habría más tiempo para ultimar los preparativos, pero parece ser que, al menos la parte legal del compromiso, ya la habrían hecho este pasado viernes 15 de marzo. “Ana Villarrubia había ido esa misma mañana a trabajar a la tele, incluso vestida con el traje con el que luego pronunció el 'sí, quiero' y compartió la noticia con sus compañeros. Después se marchó a la notaría donde se encontró con Pedro José Onieva. No hubo celebración especial, solo una sencilla comida y un viaje, que bien podríamos decir que es la preluna de miel”, ha desvelado en exclusiva el portal digital “Informalia”. Un detalle que para muchos ha chocado debido a que la propia psicóloga había dicho en “Mañaneros” que el gran día sería el próximo 3 de mayo, pero parece ser que las prisas han podido con ellos. Muy posiblemente tengan la idea única de reunir a sus familiares y amigos para celebrar su unión en esta siguiente cita y agilizar los trámites burocráticos del enlace.

Por el momento, el recién estrenado matrimonio no ha querido desvelar ningún detalle sobre su paso por la notaría, pero están disfrutando como nunca de las fallas, según ha compartido la psicóloga en su cuenta de “Instagram”. No es la primera vez que hace uso de su perfil para dar detalles y curiosidades sobre sus relaciones. La última publicación, donde anunció su compromiso, sentenció que estaba dispuesta a arriesgar y “si me estrello, que ya lo he hecho, habrá merecido la pena”, indicó con una ligera pulla al hijo de Ana Rosa Quintana.

¿Quién es Pedro José Onieva?

La pareja se conoció en un momento delicado, cuando Ana Villarrubia seguía recomponiéndose de su ruptura matrimonial. Sin embargo, su complicidad les ha llevado a dar el gran paso. Y es que ambos están en un gran momento profesional que les ha animado a querer evolucionar en lo sentimental. Pedro José Onieva es un empresario de gran éxito, director de una empresa de servicios de urgencia que tiene su sede en Málaga. Villarrubia no se queda atrás, pues a parte de su consulta psicológica, ha conseguido hacerse un hueco en la pequeña pantalla acompañando a los telespectadores en programas como “Mañaneros”. Además, ahora también está recogiendo los frutos de su nuevo libro “Sobre cómo no complicarte la vida”.