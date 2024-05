Anita Matamoros comparte su mayor complejo y sus posibles planes de no maternidad

La situación de Anita Matamoros es complicada, por un lado está el gran momento profesional y personal que vive, por el otra está el eterno cisma familiar entre su madre Makoke y su hermana Laura Matamoros. Lo cierto es que si bien la polémica la ha podido salpicar bastante en los últimos meses, ha sabido zafarse bien de la situación para dejar claro que su vida privada solo le pertenece a ella.

Esto no es impedimento para que la influencer comparte buena parte de su vida con sus seguidores. En lo relativo a su trayectoria profesional, la hija de Kiko Matamoros ve cada vez más trabajos y proyectos a los que hacer frente en el mundo de la moda, su formación de Fashion Business, Digital Communication & Media en Milán le ha servido en buena parte para ello. No han sido pocos los eventos en los que Anita ha destacado ante el resto de invitados.

Su lado romántico ya es otro tema. Aunque pretenda tener cierto cuidado con las personas que sale y deja de salir, la hija de Makoke no ha podido esconder más todo lo que siente. Hace poco, con motivo de la última feria de arte Arco de Madrid, quiso compartir a través de sus redes sociales un momento muy tierno junto al músico Johnny Garso.

Haciendo gala de su transparencia con sus seguidores ha querido responder todas las preguntas o curiosidades que quisieran saber sobre ella, tanto lo relativo a su carrera universitaria, que terminó en 2021, como a sus planes de futuro en los que no descarta la maternidad, pero no es algo que tenga en mente.

Arrancaba su mini entrevista exponiendo cuál había sido su mayor complejo: el tamaño de su pecho. “Era mi mayor complejo. Además, con 18 años tenía muchos dolores de espalda. Entonces me lo reduje por primera vez. Me quedó más grande de lo que quería y volví a reducirlo una vez más. La tercera vez me volví a operar porque se me infectó una prótesis y ya me las dejaron super pequeñitas y como yo quería”, desvelaba a sus seguidores más nuevos.

Ahora está mucho más cómoda con su cuerpo y puede disfrutarlo libremente. A raíz de la siguiente cuestión, que se centraba en su incipiente romance con el cantante, apuntaba que “sentimentalmente estoy muy bien. Tengo el corazón contento y bailongo”.

Lo cierto es que está en un gran momento y, aunque se lo ha llegado a plantear “últimamente”, la maternidad no es algo que tenga seguro: “No tengo nada claro si quiero ser madre. Sé que es un poco raro cuando una mujer dice eso, pero no lo sé”, decía sobre el tema que tanta polémica suele generar.

“A lo mejor en un par de años me cambia la idea, pero, de momento, me encanta disfrutar de mis sobrinos y no tener responsabilidades más que un perro”, finalizaba dejando claro que su principal objetivo es disfrutar de este momento sin pensar mucho en el futuro.