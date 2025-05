Annie Knight rompe récord: la estrella de OnlyFans que se acostó con 583 hombres en 6 horas

Cuando Annie Knight anunció su reto, pocos imaginaban la locura que iba a desatar. Esta estrella australiana de OnlyFans decidió acostarse con 583 hombres en apenas seis horas, un desafío que la llevó al límite… y terminó con una visita al hospital.

"Me sentí genial. Me sentí empoderada. Me sentí feliz", confesó Annie en una entrevista reciente, a pesar de haber sido hospitalizada por un fuerte sangrado que sufrió tras la maratón. Según explicó, tiene endometriosis, una condición dolorosa que pudo haberse agravado con el desafío. "No sé si fue por la endometriosis o por los 583 hombres, pero definitivamente sobreviviré", comentó con humor.

2.000 hombres inscritos

¿Cómo se organiza algo así? Annie reservó un lugar, abrió un registro y se inscribieron casi 2.000 hombres dispuestos a participar. Su objetivo inicial era que acudieran 200, pero finalmente se presentó más del doble. Los participantes llevaban pasamontañas rosas y todos usaron protección, cada uno disponía entre 30 segundos y un minuto para cumplir con el reto.

Entre risas y complicidad, Annie contó que el día pasó rapidísimo: "Parpadeé y se acabó". Aunque en la cuarta hora comenzó a notar el cansancio, con dolores en brazos, espalda y abdominales, "pensaba que me dolerían las piernas, pero no fue así". Antes del evento, incluso contactó a otra influencer británica, Bonnie Blue, que había hecho un récord similar para pedir consejos.

No todo fue dolor y esfuerzo. Annie reconoció que se sintió empoderada y feliz con su hazaña, y compartió que recibió muchos elogios y apoyo. Eso sí, no dudó en criticar a Lily Phillips, otra creadora de OnlyFans que hizo un reto similar de 100 hombres en un día y terminó llorando: "No entiendo por qué lloró, con todo respeto".

Su prometido, Henry Brayshaw, también mostró su apoyo, aunque no faltaron quienes quedaron impactados por la hazaña. Annie, sin embargo, mantiene su estilo desenfadado y directo, enfrentándose a las consecuencias con humor y mostrando que, para ella, esto fue una forma de empoderamiento personal y profesional.

Un desafío extremo, un récord viral y una lección clara: en el mundo de OnlyFans, los límites los pone cada creador… y Annie Knight los ha llevado hasta el extremo.