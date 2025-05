Antonio Banderas abre las puertas a Terelu Campos para posibles colaboraciones en sus musicales

Ayer lunes, durante la entrega de los premios Talía, en donde recibió un galardón por su trayectoria profesional, no tuvo reparos en aplaudir el éxito de la hija mayor de la fallecida María Teresa Campos en su estreno con la comedia "Santa Lola".

El malagueño manifiesta que "me parece estupendo. Cuando digo que abro la mano a todas las tendencias, entran todas. Yo no quiero ser en ese terreno selectivo. Nosotros hacemos otro tipo de teatro. Pero, oye, si Terelu está llenando los teatros por algo será... Yo no me voy a negar a eso".

En lo que se refiere a si le daría un papel en uno de sus espectáculos, el actor se muestra rotundo y deja claro que en su compañía no hay cabida para favoritismos. "No lo sé, nosotros trabajamos siempre con audiciones", admite, sin descartar que la colaboradora forme parte en uno de sus musicales. Pero dejando muy claro que no tendría un trato de favor por ser quien es.

De presentarse a alguna de las audiciones, Terelu tendría que demostrar una destreza en el cante y el baile, algo que deja en duda si sería capaz de superar las pruebas, porque nunca se ha caracterizado por ser una gran bailarina ni por tener una voz privilegiada para cantar.

De todas formas, la colaboradora de "De Viernes" no parece encontrarse en muy buena forma física, tal y como se vio en su paso por "Supervivientes", concurso en el que apenas pudo estar menos de un mes a causa de sus "dolencias". Muchos se preguntan todavía por qué decidió participar en ese reallity que exige una cierta preparación, tanto física como mentalmente.

En cuanto a su faceta teatral, el éxito inicial del día del estreno no encuentra continuidad en sus siguientes citas con los escenarios. La venta de entradas no funciona como se esperaba y, digan lo que digan, cunde un cierto desánimo.