Terelu Campos regresa a ‘Supervivientes’: “Tengo una importantísima misión”

Que todavía gana Terelu Campos ‘Supervivientes 2025’. No entra en los planes y no es posible, pues no es concursante, sino participante. Esa era la condición para ir a Honduras, saltar al final desde el helicóptero y dejar a todos mudos con su inesperada decisión. Eso sí, a las tres semanas regresó a la civilización, tras no superar el record marcado por su hermana Carmen Borrego -ella aguantó 21 días-. Quizá por eso ha decidido volver a poner rumbo a los Cayos Cochinos, como así han anunciado por sorpresa desde ‘De viernes’.

Después de cebar que la colaboradora iba a anunciar una decisión que iba a cambiar el rumbo de su vida por completo, se dio la buena nueva. “Ha sido un placer trabajar con vosotros”, se acrecentaba el misterio después de especularse que tendría en breve nuevo programa. No era eso: “Pero vuelvo a Honduras”. Regresa a ‘Supervivientes’ para amenizar la recta final del reality más extremo de la televisión. Siempre remando a favor de obra, ha aceptado la propuesta de regresar a las penurias que, por supuesto, para ella no son tantas.

Una importante misión para Terelu Campos

“Vuelvo a ‘Supervivientes’ con una misión muy pero que muy importante, misión que conoceréis el próximo martes en Tierra de nadie con Carlos Sobera. Allí daremos todas las explicaciones de esa importantísima misión que me lleva a Honduras. Espero que me apoyéis”, desvelaba después de colocarse en mitad del plató, mirando a cámara y dejando a sus compañeros mudos. Ni los presentadores ni los colaboradores lo sabían. Todos rompieron en aplausos y vítores al conocer la noticia.

Terelu Campos, eso sí, está muerta de miedo. Volver a ‘Supervivientes’ es ahora un reto mayor que el primero. Ahora no tiene esa adrenalina de enfrentarse a lo desconocido y ponerse a prueba al filo del peligro, siempre con muchos peros por su condición física y su salud. Es por eso que no quería ser concursante oficial, pero no quería quedarse con las ganas de la experiencia. Ahora bien, ahora que debe poner rumbo de nuevo a los Cayos Cochinos, dice tener más miedo que antes, pues ahora ya sabe a qué se enfrenta. Y es que dicen que estará en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, sin privilegios.