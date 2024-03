Antonio Banderas, muy preocupado por el estado de salud de su exsuegra, Tippi Hedren

Antonio Banderas está muy preocupado por el estado de salud de su ex suegra, la veterana actriz Tippi Hedren, madre de la que fuera su esposa, Melanie Griffith. A la protagonista de películas tan icónicas como “Los pájaros”, le han diagnosticado una enfermedad neurológica, una demencia que afecta a su memoria, y según su representante, “Tippi esta lidiando con su demencia y ya no recuerda su grandioso pasado cinematográfico”.

Banderas y su ex suegra siempre han mantenido una relación muy estrecha, a pesar de la ruptura del malagueño con Melanie, al igual que Antonio con su exmujer. La separación no significó que no quedara entre ellos una bonita amistad. De hecho, el intérprete de “El zorro” está en contacto permanente con la madre de su hija Stella del Carmen para que le tenga al tanto de la evolución de su progenitora.



Tippi ha cumplido noventa y cuatro años y su enfermedad le impide acordarse tanto de sus películas, como de sus iniciativas en favor del mundo animal, que le convirtieron en una de las activistas más famosas del planeta. Vive en un rancho californiano que ha convertido en un santuario animalista en el que tiene su sede la Fundación Roar, cuyo objetivo es educar al público sobre los peligros de la propiedad privada de especies exóticas.

En dicho lugar, cuyo nombre es Shambala y está situada a sesenta y cinco kilómetros de Los Ángeles, Tippi llegó a tener acogidos a ciento treinta y dos leones, veintiséis tigres, diez pumas, nueve panteras negras, cuatro leopardos, dos jaguares, dos elefantes, un guepardo y una gran variedad de especies de aves. Dos de los tigres de Bengala pertenecieron en el pasado a Michael Jackson, que los tenía en su rancho Neverland.