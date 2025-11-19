Antonio Montiel ofrece en Málaga su homenaje particular a su íntima Encarnita Polo

Será el “homenaje” particular del prestigioso pintor Antonio Montiel a su queridísima Encarnita Polo. Una misa que tendrá lugar en la iglesia de Santa María Goretti, a las siete de la tarde y a la que podrán asistir todos los que deseen dar este último adiós a la recordada cantante, asesinada el pasado día catorce de noviembre en la residencia abulense en la que llevaba ingresada desde principios de año.

También estamos a la espera de conocer la fecha en la que su grupo de amigos más cercanos, desde Antonio Albella a Rappel, José Manuel Parada… le dedicarán otra misa en la iglesia madrileña de La Milagrosa, que se encuentra tra en la calle Harcia de apareces, muy cerca del lujoso ático en el que la fallecida vivió durante años.

En los últimos días, están siendo muchos los amigos de la intérprete del icónico “Paco, Paco, Paco” que están hablando de ella en medios de comunicación. El pianista Pablo Sebastián ha desvelado que “ella pensaba que la habían metido en esa residencia para morirse en ella”, mientras que Rappel asegura que “Encarnita no quería ingresar en una residencia”.

Pero la realidad es que la artista padecía un principio de Alzheimer y necesitaba una serie de cuidados especiales que no podían ofrecerle en su domicilio.

En los últimos tiempos, residía en la casa de su hija Raquel, en Ávila, y, a pesar de lo que algunos creen, no tenía dinero, joyas o pisos. Se fue de Madrid casi con los puesto y la ayuda de Raquel ha sido esencial para que llevara una vida más cómoda y mejor.