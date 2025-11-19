Irene Rosales reacciona a las fotografías de Kiko Rivera con una misteriosa mujer: "Hacen mucha vida en común"

Las imágenes de Kiko Rivera con una misteriosa mujer rubia disfrutando de una salida por las calles de Sevilla protagonizan la última portada de la revista "Semana" de este miércoles. Tras el revuelo, Irene Rosales ha sido la primera reaccionar a las fotografías, arrojando nuevos datos sobre la identidad de la acompañante de su exmarido.

Primeras palabras de Irene Rosales

La andaluza, que ya ha rehecho su vida al lado de Guillermo tras su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja, se ha sincerado ante las cámaras sobre la presunta nueva ilusión de Kiko. Nada más lejos de la realidad, Irene Rosales ha desvelado que se trata de una amiga suya y que entre ellos solo existe una estrecha relación de amistad.

"Que es mi amiga! ¡Pero si tiene su pareja! Bueno, a ver, se puede enrollar con muchas... Bueno, con muchas, con quien quiera, pero que en especial ella es mi amiga. Tiene su pareja, además, estoy súper agradecida porque es una pareja que está apoyando muchísimo a Kiko, que está acompañando mucho a Kiko, hacen mucha vida en común, y vamos, con ella, segurísimo 100% que no, pero bueno, que él está en su momento y está centrado en él y yo me alegro enormemente, y yo le apoyo, y, nada", ha explicado la ex del DJ.

Su reacción a la entrevista de Kiko en "¡De Viernes!"

Tras su viaje romántico con Guillermo a Roma, Irene Rosales también ha reaccionado a la comentada entrevista de Kiko en "¡De Viernes!" en la que reveló nuevos detalles de su separación. En ella, el hijo de Isabel Pantoja se sinceró sobre cómo estaba viviendo la nueva relación de su exmujer. "Yo me enteré por la prensa y después recibí un mensaje de Irene. Simplemente, lo acepté. Creo, personalmente, que se dejó pillar. No solo era yo el que pensaba que el matrimonio se estaba acabando. Irene en apenas pocos meses, ya está con otra persona, contenta, feliz. Al final, te das cuenta de que eso viene de antes", confesó.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

"Como persona te molesta, pero verla sonriente, activa en las redes sociales, compartiendo momentos con una persona a la que ella le tiene cariño o está enamorada, a mí eso me reconforta como persona y entiendo que para mi bienestar, siendo un poco egoísta, que ella esté contenta significa que mis hijas están bien", añadió Kiko.

Tras estas declaraciones, Irene Rosales se ha vuelto a mostrar conciliadora con el DJ. "Tenemos una buena relación y eso no va a cambiar, y ya está. Él ha hablado en televisión, tiene todo su derecho y ha contado su experiencia y no hay nada más. No hay nada malo. Hemos tenido 11 años de relación, tenemos dos hijas maravillosas. Él tiene también a su hijo que yo lo considero que es parte mía también, y no voy a decir nunca nada malo", ha declarado la andaluza sobre Kiko. "Y yo lo que quiero es la mejor relación posible con él y va a seguir así, y que yo apoyo y respeto todo lo que ha dicho y ya está. No hay más", ha zanjado sobre el asunto.