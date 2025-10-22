Así es Mimi, la nueva ilusión caribeña de Edmundo Arrocet

La última vez que tuve ocasión de hablar con Edmundo "Bigote" Arrocet me confesó que estaba muy enamorado de una joven de nacionalidad británica con la que se reunía en Londres siempre que sus obligaciones se lo permitían. Pues bien, esa mujer debe haber pasado a la historia, porque el humorista parece haberse encaprichado con Mimi, una chica de color de treinta y cinco años, nacida en una isla al sur de las Bahamas y cuyo verdadero nombre es Arentia.

Edmundo la ha conocido en un viaje de negocios al Caribe y dicen que congeniaron inmediatamente. Les une su interés por el mundo espiritual y el yoga, de hecho, ella es maestra de yoga y pilates.

Según muestran las imágenes publicadas por la revista “Lecturas”, los dos comparten un día de playa en el que se les ve muy relajados y empáticos. La diferencia de edad, Arrocet tiene casi cuarenta años más que Mimi, no es un impedimento para que vivan su incipiente relación con ilusión y ganas de disfrutar juntos de la vida. Por lo que se ve, se compenetran estupendamente.

Pero el argentino de origen chileno tendrá que despedirse de la caribeña, porque ni él prevé instalarse en la tierra de ella, ni esta contempla viajar al lado de “Bigote” por los países sudamericanos en los que normalmente se mueve. Y menos a España. Para Arentia sería un problema abandonar su trabajo y partir de cero a estas alturas de su vida.

Un amigo de Edmundo nos desvela que “es un hombre muy seductor, no extraña que se le vea con mujeres mucho más jóvenes porque las encandila a todas. Es divertido, culto. Inteligente y muy simpático. Yo imagino que lo de la tal Mimi será una aventura, no creo que vaya a más”.