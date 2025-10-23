Victoria Beckham rompe el silencio sobre su distanciamiento con Brooklyn: “Siempre seré su madre”

Tras meses de especulaciones sobre una posible ruptura familiar, Victoria Beckham ha hecho un comentario público sobre su hijo Brooklyn Beckham, de 26 años, en el podcast Call Her Daddy. Es la primera vez que se refiere directamente a él desde que se intensificaron los rumores de distanciamiento, especialmente tras su ausencia en el estreno del documental de Victoria en Netflix y en la fiesta del 50 cumpleaños de David Beckham.

Desde que Brooklyn se casó con Nicola Peltz, de 30 años, hace tres años, han circulado versiones sobre tensiones entre ambas familias. La situación se volvió más evidente cuando David y Victoria no asistieron a la ceremonia de renovación de votos de Brooklyn en agosto. A pesar del silencio mantenido por los Beckham, las publicaciones crípticas en redes sociales por parte de sus hijos han alimentado el debate.

Durante el episodio del podcast, Victoria reaccionó con ternura al ver una foto de su boda en la que sostenía a Brooklyn siendo un bebé: “Oh, mira al bebé Brooklyn”, dijo. Aunque no profundizó en la situación actual, sí habló sobre su filosofía como madre: “Somos una familia muy unida. La comunicación es clave. Siempre les hacemos saber que este es un foro seguro para hablar de cualquier cosa. Pero tienen que seguir su propio camino”.

Al ser preguntada sobre cómo ella y David se adaptan a las dinámicas cambiantes de sus hijos, Victoria insistió en que “siempre hemos sido así con los niños. Y estoy emocionada por ellos; son todos muy diferentes. A cada uno le gusta hacer cosas distintas”.

En medio del debate sobre el fenómeno “bebé nepo”, Victoria defendió a sus hijos y pidió que se les dé una oportunidad. El término “bebé nepo”, abreviación de nepotism baby, se refiere a hijos de celebridades que acceden a oportunidades profesionales gracias a la fama o influencia de sus padres. Aunque algunos lo ven como una ventaja injusta, otros defienden que el talento también cuenta. En este contexto, Victoria elogió a Cruz Beckham, quien está lanzando su carrera musical, por “dominar su oficio” y trabajar duro para su gran momento.

Aunque no abordó directamente los motivos del distanciamiento con Brooklyn, fuentes cercanas aseguran que tanto ella como David están “desconsolados” por la situación. La entrevista, sin embargo, ha sido vista por muchos como un gesto de apertura y una señal de que, pese a las diferencias, Victoria sigue considerando a Brooklyn parte esencial de su vida: “Siempre seré su madre”, dejó entrever con sus palabras.