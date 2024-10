Así será la boda de Garbiñe Muguruza y Arthur Borges, este fin de semana, en Marbella

La historia de amor de Garbiñe Muguruza y Arthur Borges fue fruto del destino. La tenista paseaba por Central Park, tratando de desconectar de su preparación para el US Open, cuando se encontró con él. La reconoció y le deseó suerte para el campeonato. De aquel flechazo han pasado ya tres años y este sábado, 5 de octubre, celebran su boda en España.

Tras una ceremonia íntima en Ginebra, donde ambos tienen fijada su residencia, Garbiñe y Arthur se darán el sí quiero en la finca La Concepción de Marbella. Fue en esa localidad malagueña donde Borges le pidió que se casara con ella. Un momento "romántico e inesperado", como confesó la ganadora de dos Grand Slam a la revista "¡Hola!". "Me lo pidió en el hotel Marbella Club, que es uno de mis favoritos. Me preparó una mesita debajo de un árbol y dije: “¿Qué es esto?”. Como que me parecía raro, pero pensaba en cualquier otra cosa y, cuando me lo propuso, me puse a llorar, no sabía cómo reaccionar. Le dije que sí entre lágrimas de emoción y todo fue muy romántico", reveló a la publicación.

La boda contará con invitados procedentes de todo el mundo, ya que aunque el padre de Garbiñe es español, su madre es venezolana. Por parte del novio, tiene familia canaria y finlandesa. Un fin de semana lleno de celebraciones, con preboda, boda y postboda que permitirá a los asistentes asistir a un tablao flamenco, desconectar en la playa, tapear...

Garbiñe y Arthur eligieron la finca La Concepción porque es "una zona espectacular, como una especie de jardín botánico". "Tengo bastante claro lo que me gusta, los tonos, las flores… No me gustan las cosas superdecoradas, ni superpesadas, sino algo más fresco. Y como el sitio es muy bonito, confío un poco en mi visión", destaca la tenista que anunció su retirada el pasado mes de abril.

Un aspecto en el que se ha volcado Muguruza es en la música. Quería música en directo porque "soy muy bailonga y tengo muchos gustos. Habrá DJ, pero también quiero una banda espectacular en directo y no es tan fácil encontrarla. Encontrar buena música es un poco el challenge", explicaba en "¡Hola!" Garbiñe.

Como en todas las bodas, el vestido de la novia es el secreto mejor guardado. Garbiñe ha confiado en Pronovias y lucirá un vestido elegante y sofisticado para la ceremonia, y para la segunda parte de la celebración, una pieza más cómoda y corta, al estilo Gatsby.