Así ha sido la fiesta de cumpleaños de Isabel Pantoja: con marisco y paella

Aunque Isabel Pantojase resistía a celebrar sus 68 años y no quería nada especial para este importante 2 de agosto, lo cierto es que al final ha terminado por festejarlo. Lo ha hecho en Castellón, hasta donde se ha desplazado para compartir su talento con sus fans en un nuevo concierto programado para este sábado. Después de semanas alejada de los escenarios por cuestiones médicas y problemas con la organización ajenos a ella, la tonadillera parece haber recuperado fuerzas y también la ilusión. De ahí que haya cedido a tener una discreta fiesta en la suite del hotel en el que se hospeda en compañía de su inseparable hermano Agustín Pantoja, así como dos de sus incondicionales amigas.

Isabel y Anabel Pantoja en una imagen de archivo Instagram

Eso sí, la fiesta se le adelantó un día, pues la pequeña celebración ha tenido lugar este jueves, víspera de su cumpleaños, tal y como han señalado desde ‘TardeAR’. Desde el programa de Telecinco han ofrecido más detalles sobre cómo ha sido la tranquila velada en la que Isabel Pantoja ha podido desconectar de tanto trajín y dedicarse tiempo de calidad rodeada de sus íntimos. La vida ha querido que en su cumpleaños cada vez haya menos invitados, siendo sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, a los que más se le echa en falta en días tan señalados. Quizá no tanto después del mensaje de él en redes sociales. También a los que no están, especialmente su madre. Aun así, hay ausencias en su improvisado cumpleaños, como la de su amiga Mariló, quien formaba parte de sus incondicionales hasta que se enemistó con su hermano.

La paella llegando al hotel donde está Isabel Pantoja Gtres

Aun así, Anabel Pantojasí que ha querido estar arropando a su tía el día de su 68 aniversario. A pesar de su avanzado embarazo, no podía estar lejos de su pilar vital. De ahí que haya salvado las distancias y se haya presentado en Castellón para felicitarle en persona. Aunque también lo ha hecho a través de las redes sociales y menuda se ha liado. Y es que al mostrar la reacción de su tía al saber que estaba embarazadaha puesto en el atolladero a su prima Isa. Las imágenes le han dolido y ha confesado la envidia que siente por ver cómo disfrutan de su madre como a ella le gustaría poder hacer. Más un día señalado como el de este viernes que sopla las velas en su tarta de cumpleaños. Aunque sea de forma simbólica, pues no hubo pastel, ni se cantó el cumpleaños feliz, pues no era el día. Pero en su fiesta sí que se comió marisco propio de la tierra valenciana y la correspondiente paella que no podría faltar en la comanda. Una petición que realizó a un restaurante de la zona y que le subieron directamente a la suite.