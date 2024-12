Así es la vida de Paquito Arévalo, a punto de cumplirse un año de la muerte de su padre

Los hijos del humorista Paco Arévalo viven con el recuerdo constante de su padre cuando esta a punto de cumplirse el primer aniversario de su muerte. Paquito, el primogénito, nos dice que “le tengo presente cada día, le recuerdo a diario, fue un padre excepcional y un artista extraordinario. Mi hermana y yo le echamos muchísimo de menos. El vacío que dejó en nuestras vidas es imposible de llenar… su muerte me ha dejado muy jodido. ”

¿Cómo se gana la vida?

Trabajando en una discoteca los viernes, sábados y domingos por la tarde noche.

¿Y cuál es su cometido?

Estoy en el control de acceso.

Su hermana Nuria sufre un síndrome de Williams y necesita cuidados externos. ¿Quién cuida de ella cuando usted no está en casa?

Siempre viene a casa un matrimonio amigo mío con los que trabajaba en un restaurante italiano.

¿No iba a llevarla a un centro de día?

Esa era mi primera intención pero ella no quiere ir y prefiere quedarse en casa. Y soy yo quien se ocupa de cuidarla, llevo mucho tiempo así, y desde que murió nuestro padre solamente me ocupo yo de ella, porque no tengo ninguna ayuda de nada.

Muere el humorista Paco Arévalo a los 76 años de edad

Pero tengo entendido que solicitó una pensión de discapacidad…

La pidió mi padre mucho antes de fallecer y todavía estamos esperando que nos contesten. Todo va muy lento.

¿Tiene contacto con los compañeros de profesión de su padre?

Ni me llaman ni quiero que lo hagan. La realidad es que han desaparecido...

¿En quién encuentra los apoyos?

Mi mayor apoyo lo tengo en mi hija Ana. Junto a mi hermana son los dos grandes amores de mi vida.

¿No tiene novia?

No, ni la necesito. Mi vida es cuidar de mi hermana y trabajar para salir adelante. No quiero otros amores, no me apetecen, no me gusta vivir en pareja, tengo mis amigas y soy un alma libre.