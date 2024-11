Belén Esteban desvela en "El Hormiguero" quiénes son sus verdaderos amigos de "Sálvame" (y quiénes no)

Belén Esteban ha visitado "El Hormiguero" donde se ha mostrado de lo más sincera. Y un año y medio después de que el programa de Telecinco, "Sálvame", terminara ha hablado de cómo vivió ella

Belén Esteban ha destacado los amigos que hizo y que todavía mantiene hoy. La colaboradora ha dado, incluso, los nombres de quiénes siguen teniendo un papel destacado en su vida.

La de Paracuellos ha explicado que "María Patiño, Víctor Sandoval, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo… Si dejara alguno fuera no me sentiría bien", siguen siendo sus mejores amigos. Por lo que también ha dejado claro quiénes no

Mención especial ha tenido hacia María Patiño de quien ha destacado que "somos amigas no. Somos familia. Lo mejor de pelear con María es que es una persona que me quiere muchísimo, pero si ve algo malo en mí, me lo dice, y si tiene que decirme algo en directo, me lo dice. Tenemos una relación muy bonita".

Por su parte, Patiño no ha dudado en apoyar a Esteban compartiendo un fragmento de la entrevista en su Instagram.