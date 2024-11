Belén Esteban se va de la lengua sobre Pantoja: “Voy a decir algo de lo que me voy a arrepentir”

Nunca llueve a gusto de todos y lo que supone un momento feliz para Anabel Pantoja, no lo es tanto para su prima, Isa Pantoja. La llegada de su primera hija, la pequeña Alma, el pasado fin de semana, ha revolucionado el papel cuché. Todos se hacen eco de las reacciones al nacimiento del nuevo miembro del clan, pero especialmente de la revelación de una llamada por videoconferencia de Isabel Pantoja para conocer a la hija de su querida sobrina. Un gesto que demuestra el especial vínculo que les une, a diferencia de la distancia mantenida por la tonadillera con sus hijos. De ahí que al conocer esta conversación se hayan sentido dolidos y menospreciados una vez más. Ante este panorama, Belén Esteban no ha podido morderse más la lengua, pues tiene conocimiento de lo que sucede en la intimidad y que no ha trascendido a los medios, dada su estrecha amistad con Anabel.

Belén Esteban y Anabel Pantoja Instagram

Así, cansada de lo que estaba escuchando y de las especulaciones sobre la relación entre las primas, ha terminado por romper su silencio en ‘Ni que fuéramos Shhh’. Lo hace a sabiendas de que entra en terreno farragoso y que cualquier cosa que diga puede generarle problemas con su amiga, pues está desvelando cosas que le han depositado en confianza y no precisamente para que las airee en directo desde un plató de televisión. Aun así, la colaboradora se la ha jugado y ha tirado para adelante: “Está muy bien lo que dice Isa, porque yo sé que Isa quiere a Anabel y lo que Anabel quiere a Isa. Si yo tengo un problema con mi hijo, no tengo por qué tenerlo con mi sobrino”. Dicho esto, deja claro un punto: “Anabel sabe todo”, pues ella es la única que ha tenido ocasión de escuchar las confesiones de cada uno de los protagonistas de los conflictos familiares, siendo en todo momento imparcial, pero también un refugio para todos. Un papel complicado y no siempre comprendido.

Poco a poco, Belén Esteban se ha ido encendiendo, pues la defensa de su amiga es algo personal: “Yo he visto cómo Anabel ha llamado a las niñas de Kiko y se las ha puesto a su tía. Eso lo he visto yo”, un detalle íntimo que podría acarrearle problemas. Bien lo sabe la colaboradora, que no quiere traicionar la confianza de su amiga, aunque siga subiendo la apuesta por el furor del momento: “Voy a decir algo de lo que me voy a arrepentir. Yo he hablado mucho con Anabel y a mi Anabel me ha dicho ‘Ojalá fuéramos la familia que siempre fuimos’. ¿Qué cree que Anabel no lo pasa mal? No permito que nadie diga ni esto de Anabel”, zanjaba la conversación muy contundente y advirtiendo dónde está el límite con su amiga y qué no está dispuesta a tolerar que se ponga en duda.

La felicitación de Anabel Pantoja a su prima Isa en su 29 cumpleaños Instagram

No es la primera vez, ni mucho menos, que Belén Esteban pone sobre el tapete informativo lo que se entera fruto de su vínculo con Anabel Pantoja. Así lo demostró este mismo lunes de nuevo, cuando desveló detalles inéditos del nacimiento de su hija Alma, así como el importante papel que jugó el papá, David Rodríguez. “La niña es una muñeca. Dio a luz el sábado y el domingo recibía el alta. Mira, Anabel es una persona que le pisas el dedo del pie y ya estamos en el hospital. Pues, oye, dio a luz el sábado y el domingo ya estaba fuera”, la concedía, a la vez que detalla cómo “ingresó de pie, arreglando los papeles con David. El parto fue rápido, pero las contracciones fueron largas”. Ahí estaba su chico, sus suegros y su madre Merchi. ¿A quién se parece la pequeña Alma? Esto también lo desveló sin miramientos: “Se parece a su padre, pero tengo que decir que tiene un hoyito que tenía su abuelo Bernardo”.