Belén Esteban pone los puntos sobre las íes a Toñi Moreno: "Le hiciste a mi hija una pregunta impertinente que no te importa"

Bronca monumental entre Belén Esteban y Toñi Moreno. La primera reprochó a la presentadora que asegurara en un programa de televisión que había visto a Jesulín de Ubrique “jugar con todos sus hijos”, una realidad que, según la tertuliana, nunca se ha producido.

“¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija? Ya no puedo con el lavado de imagen. Yo entiendo que él sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Pero que sea la última vez que digas que tú has visto a Jesús jugando con todos sus hijos, porque con una no ha jugado nunca”, espetó la de Paracuellos.

Una respuesta ante la que Toñi Moreno tampoco se ha quedado callada, exponiendo a los reporteros de la agencia Europa Press que, bajo su punto de vista, Belén Esteban “no tiene razón”, aunque no pretende entrar en un enfrentamiento con ella: “Ya sabemos cómo es. Su hija es su punto débil”.

Un cruce de respuestas que Belén Esteban ha continuado este miércoles en el programa “No somos nadie” de Canal Quickie. La colaboradora ha asegurado que “es mentira” que se haya enfadado con Moreno por ser amiga de María José Campanario y Jesulín de Ubrique, y ha explicado que el origen de su malestar fue “una pregunta impertinente” que la presentadora hizo a su hija Andrea.

Belén Esteban en "No somos nadie" Youtube

Por lo visto, se encontraron en una peluquería en la época en la que Jesulín de Ubrique se encontraba en Madrid, grabando episodios de “MasterChef Celebrity”. Moreno se dirigió a Andrea Janeiro y, según Belén Esteban, le comentó: “Ya me ha dicho tu padre que os estáis viendo más ahora que estáis aquí los dos”. Un supuesto acercamiento padre e hija que nunca se produjo, insiste la de Paracuellos. “Y eso a ti no te importa”, aclara a la presentadora andaluza.

Además, ha insinuado que, en su día, Toñi le dio la razón en algunos de sus enfrentamientos con Jesulín de Ubrique: “Tu y yo hemos hablado muchas veces de esto, y me has entendido”. Aun así, Esteban sigue la misma línea que Moreno y no quiere echar más leña al fuego: “Yo también quiero dejar aquí la polémica ni quiero enfrentamientos”.