María José Campanario, de nuevo a quirófano: será operada de nuevo

María José Campanario está atravesando un buen momento, sin polémicas a la vista y disfrutando las mieles del éxito personal, familiar y profesional. No tiene peros en estos momentos a la vida, aunque la salud siempre ha sido uno de los puntos flacos de la odontóloga, que cada cierto tiempo afronta reveses médicos que le merman en sus ganas de disfrutar la vida al máximo. Así ha vuelto a suceder ahora que debe pasar de nuevo por quirófano. Un paso que ha tratado de mantener en secreto, pero que finalmente ha salido a la luz mediante una inesperada filtración de un amigo.

La mujer de Jesulín de Ubrique está dispuesta a demostrar su valía en un sinfín de cualidades que siempre ha mantenido ocultas. Así lo hizo cuando aceptó el resto de esconderse bajo una de las máscalas de ‘Mask Singer: adivina quién canta’, mostrando sus dotes musicales. Dejó el listón bien alto y ofreció espectáculo al público. Siguió en ‘Emparejados’ mostrando su versión más cercana y personal, para después lanzarse de lleno a ‘El Desafío’, siguiendo los pasos de su marido. Lo ha dado todo en su paso por el programa de Antena 3. Quizá demasiado, pues ahora debe pasar por quirófano a tratarse una lesión.

María José Campanario, de nuevo operada

No ha sido ella precisamente la que ha compartido la mala nueva. Está entre consultas médicas y lidiando con dolores a la espera de poder encontrar solución gracias a ponerse en manos de un cirujano. Está esperando a ser intervenida del hombro, como así ha desvelado el diseñador Eduardo Navarrete, con el que ha compartido experiencia en ‘El Desafío’. A través de una entrevista con ‘Lecturas’, el polifacético modisto ha soltado como si tal cosa que la mujer de Jesulín de Ubrique debe entrar en un quirófano por segunda vez en tan solo unos meses, a consecuencia de una lesión en los hombros que recomiendan volver operar.

“Es que ella ha estado mala, que le han tenido que operar un hombro y ahora le tienen que operar del otro. Pero seguimos teniendo relación telefónica”, asegura Navarrete a la citada revista, soltando la bomba de que María José Campanario debe ser intervenida de nuevo. Se trataría de la misma lesión, que requería dos fases con cada hombro maltrecho. Aun así, el diseñador destaca el esfuerzo empleado por la odontóloga durante el concurso, con cada prueba echando el resto y tratando de superarse a sí misma, además de a sus rivales.

“La verdad que hemos sido un equipo muy guay. Campanario ha tenido una fortaleza increíble porque su situación de salud no es igual que los demás y ha estado ahí currando como una jabata y ensayando a muerte. No se puede esperar lo mismo de ella que de Daniel Illescas, un chico que se ha cuidado toda la vida y que hace deporte. Pero sorprendentemente nos hemos llevado todos muy bien”, declara Eduardo Navarrete, destacando cómo María José Campanario ha querido estar a la altura y se ha dejado la piel en cada prueba.