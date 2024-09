Bendita maldita rutina: rentrée beauty

Sí, sí, sí queridos míos: RENTRÉE. Lo escribo así, ya que creo, suena más suave, pero al fin y al cabo es lo mismo que decir: Fin de vacaciones y REENCUENTRO con la cruda realidad. Llevo una semana en Madrid y todavía no me he recuperado de tan "traumática" vuelta y siete han sido exactamente los días que he tardado en la puesta a punto después de los excesos veraniegos.

¡Tanto tiempo y tanta dieta preverano para quitarme dos kilos y solo 15 días para recuperar tres! Cuatro meses para levantarme el trasero y en menos que canta un gallo esa fatídica ley de la gravedad me lo descoloca en un santiamén. Pero claro, practicar tanto "tumbing" y tanto mojito no perdonan... En cambio mi piel ha aguantado estoicamente. Todo el año cuidándola ha dado sus frutos. Ni una sola mancha. Ni una sola pata de gallo. Ninguna rojez.

Pero nada es gratis. Me he exfoliado la piel una vez por semana, aplicado el protector solar media hora antes de tomar el sol, me he puesto mascarillas nutritivas después de cada día solar. Y, por supuesto, mis super gafas, que no me las he quitado ni para bañarme, casi.

Vuelta a la rutina beauty sin prisas

Con la rentrée, no solo vuelves a la rutina laboral o académica, sino que también tienes la oportunidad de reinventarte y comenzar con una energía renovada. Es el momento ideal para dedicarte tiempo a ti misma, cuidar tu bienestar y asegurarte de que tanto tu piel como tu cabello estén preparados para el cambio de estación y sin prisa ninguna.

Los meses de verano, con el sol, el cloro y las altas temperaturas, pueden haber dejado huella, provocando sequedad, daño capilar o una piel que necesita una dosis extra de hidratación y nutrición. Este inicio de temporada es la ocasión perfecta para hacer una pausa y mimarte. Cambiar de estación significa adaptar tu rutina de belleza, y para hacerlo con éxito, necesitas productos que no solo reparen, sino que también fortalezcan tu piel y cabello, devolviéndoles su brillo y vitalidad.

Reseteo interior y exterior

Piensa en la rentrée como una especie de "reset", una oportunidad para revitalizarte por dentro y por fuera, incorporando a tu rutina lo mejor de la cosmética para lucir fresca y renovada. Hoy te traigo una selección de productos esenciales que no solo te ayudarán a mantener un look impecable, sino que también elevarán tu rutina de autocuidado a un nuevo nivel. Desde tratamientos para revitalizar tu cabello después del sol, hasta cremas que devolverán la elasticidad y suavidad a tu piel, estos aliados de belleza serán tus mejores compañeros en este nuevo ciclo. ¡Porque sentirte bien contigo misma es, sin duda, la mejor forma de comenzar esta nueva temporada!

Capilar

INTENSE MASK KINESSENCES™ NOURISH DE KIN COSMETICS

Para cabellos normales o secos, KINESSENCES™ Nourish es la línea de cuidado basada en una infusión de 5 aceites milenarios extraídos de cada uno de los 5 continentes aportando hidratación, nutrición, brillo y efecto anti-encrespamiento.

INTENSE MASK KINESSENCES .

SPRAY FRIZZ EASE DREAM CURLS DE JOHN FRIEDA

El spray perfeccionador de rizos es un aliado diario para restaurar la elasticidad y realzar el patrón del rizo natural. Con su fórmula libre en alcohol y parabenos, enriquecida con magnesio, combate el encrespamiento y crea rizos suaves y táctiles, además de proporcionar protección contra el calor. ¡Transforma las ondas en rizos definidos con facilidad!

SPRAY FRIZZ EASE DREAM CURLS DE JOHN FRIEDA .

TRATAMIENTO GENOMA EN SALÓN YÖY

Es un tratamiento de recuperación para el cabello extremadamente dañado, que con el paso del tiempo ha perdido las proteínas, lípidos, agua y minerales. Genoma es un tratamiento de recuperación en frío para cabellos muy debilitados que no aceptan el calor. En tan solo hora y media reconstruye y regenera la fibra capilar, devuelve al cabello la elasticidad natural y lo protege contra futuras agresiones durante más de 8 semanas.

Facial

NIMNI CREAM DE HYDROPEPTIDE

Esta crema antienvejecimiento patentada está elaborada con la tecnología Nimni™ para mejorar visiblemente la apariencia de las líneas finas y las arrugas. El retinol de liberación prolongada promueve la renovación celular y ayuda a producir colágeno saludable, como lo demuestran los estudios clínicos, dejando la piel más suave, luminosa y con un tono más uniforme.

NIMNI CREAM DE HYDROPEPTIDE .

PARCHES GRANOS FUN DE IROHA NATURE

Los Parches Granos FUN de Iroha Nature se convierten en tu aliado esencial para combatir los granos en solo una aplicación de la forma más atrevida. Los Parches están diseñados para tratar eliminar los granos de manera eficaz y sin dejar rastro. Pero eso no es todo: su diseño divertido y colorido convierte el tratamiento de los granos en una experiencia más agradable y estilosa.

PARCHES GRANOS FUN DE IROHA NATURE .

Corporal

CREMA PARA PIES DE TOMATE DE GREEN CORNERSS

Crema para pies de rápida absorción que hidrata, nutre y fortalece la barrera cutánea delos pies secos o agrietados. Enriquecida con extracto de tomate, que posee propiedades hidratantes, exfoliantes y antioxidantes.

CREMA PARA PIES DE TOMATE DE GREEN CORNERSS .

Manos

COLECCIÓN TERRA-TOPIA DE MAVALA

6 tonos de Mini Colors inspirados en la tierra, la arena, los guijarros y el musgo, caracterizados por su suavidad y claridad. Van desde un suave tono rosado, pasando por un audaz caqui, un elegante gris, un ligero beige y un suave amarillo para una manicura en tendencia endureciendo la uña de manera respetuosa.

Pintauñas de la COLECCIÓN TERRA-TOPIA DE MAVALA .

Por dentro

NUTRICOSMETICA MAGNESIO QUELADO DE SOLGAR

El aliado perfecto para colaborar con el mantenimiento del sistema musculoesquelético, reducir el cansancio y la fatiga, y apoyar la función psicológica normal y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. El Magnesio Quelado de Solgar® es magnesio que se presenta en una forma aminoquelada de fácil absorción.