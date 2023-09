Los Biondo responden al comunicado de Sánchez Silva: "Es un insulto a la inteligencia"

La madre de Mario Biondo, el cámara italiano casado con Raquel Sánchez Silva que fue encontrado muerto en su domicilio, en mayo de 2013, ha respondido duramente al comunicado que la presentadora publicó ayer negando su participación directa o indirecta en el documental de Netflix, "Las últimas horas de Mario". La italiana asegura que la presentadora miente. "Sus abogados afirman que su cliente no participó en la realización del documental que se emitió en Netflix, ni directa ni indirectamente... Así que la 'viuda' debería explicar cómo termina el pseudo documental con las mismas palabras que me envió en un correo "Para Santina" el 9 de julio de 2013". El mensaje al que se refiere dice: "Quiero que sepas que cuando me tumbo allí le noto a mi lado. Siento que me coge la mano y veo cómo sonríe".

Foto de archivo del 22 de junio de 2012 de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva junto a su marido, el operador de cámara italiano Mario Biondo, durante su boda larazon

"Sabías que esta producción estaba en progreso y en noviembre de 2022 terminaste la relación profesional con Guillermo Gómez Sancha. Según el contenido del comunicado, estás en contra de esta producción, ¿y en nueve meses no has hecho nada para evitar su salida?", continúa Santina. "¿Quién va a creerte? Esta declaración es un insulto a nuestra inteligencia", sentencia la madre de Biondo.

El comunicado de Sánchez Silva

La presentadora ha enviado un comunicado a los medios a través del despacho Ontier casi un mes después del estreno del polémico documental Asegura que no lo ha visto ni tiene intención de hacerlo y que, por supuesto, no ha participado de ninguna manera en su realización ni producción.

Reproducimos el comunicado íntegro del despacho de abogados de Raquel Sánchez Silva:

Con motivo del estreno el pasado 3 de agosto de la serie Las últimas horas de Mario Biondo en la plataforma de entretenimiento Netflix, y a la vista de las noticias publicadas por algunos medios de comunicación atribuyendo la participación e intervención, directa o indirecta, de Doña. Raquel Sánchez Silva en su realización y producción, el Despacho de Abogados ONTIER España, que defiende los intereses de la Sra. Sánchez Silva, informa de lo siguiente:

1) La Sra. Sánchez Silva no ha participado ni intervenido en modo alguno, ya sea directa o indirectamente, en el planteamiento, grabación y producción de la mencionada serie, ni ha facilitado información ni contenido alguno para su elaboración.

2) Así, ante la propuesta efectuada en su momento por su representante D. Guillermo Gómez Sancha y la plataforma Netflix, la Sra. Sánchez Silva no sólo rechazó cualquier forma de participación y/o intervención en aquella serie, sino que manifestó expresa y reiteradamente, tanto al Sr. Gómez como a los directivos de Netflix, su frontal oposición a la producción y emisión de ninguna serie o programa sobre el fallecimiento del Sr. Biondo, al creer oportuno seguir guardando el respetuoso silencio que desde tan luctuoso suceso ha venido manteniendo.

3) Precisamente el conflicto que por la negativa de la Sra. Sánchez Silva a participar en dicha serie se ha generado entre ésta y su representante, el Sr. Gómez Sancha, concluyó con la ruptura, documentada el pasado mes de noviembre de 2022, de la relación profesional que durante muchos años los mismos habían venido manteniendo.

4) La Sra. Sánchez Silva, que no ha visto ni tiene intención de ver la citada serie, ha encomendado a este Despacho su visionado y la eventual defensa de sus intereses en relación con su contenido, si a ello hubiera lugar.

Aclarado lo anterior, rogamos se guarde el respeto que Da. Raquel Sánchez Silva merece, evitando relacionar, y mucho menos atribuir, la grabación, producción y emisión de la tan citada serie a la Sra. Sánchez Silva, dada su absoluta desvinculación con la misma.