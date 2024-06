La boda secreta de Sara Sálamo y el futbolista Isco Alarcón

La boda de Sara Sálamo con su pareja Isco Alarcón prometía ser uno de los eventos del año. Muy pendientes del que sería el broche perfecto para su bonita historia de amor, este lunes han anunciado en sus redes sociales la gran noticia.

Un beso apasionado con el que se declaran de manera oficial marido y mujer, así han dado la buena nueva que confirma la sólida relación que mantienen desde hace más de un lustro. "Siete años, tres niños, cuatro perros… ¡Y desde hace unos días, nos dijimos de nuevo en el altar: que nos amamos de aquí a Marte! Seguimos viviendo en una burbuja por haber vivido un día especial rodeados de personas tan increíbles e importantes para nosotros", dedicaban en una publicación conjunta hecha desde sus perfiles de "Instagram".

El carrusel de imágenes muestran a la feliz pareja viviendo su día más especial. Ella, de impoluto blanco, él llama algo más la atención. En una de las publicaciones aparece apoyado de una muletas, debido a una lesión que sufrió hace poco.

Durante este tiempo que han pasado juntos, en una relación que dio comienzo en otoño de 2017, han formado su familia perfecta a la que se suman sus hijos Theo, de cuatro años, y Piero, de tres. Tras desvelar sus planes de bodas las reacciones no tardaron en llegar. Lo mismo ha pasado con esta gran noticia que solo conocían las personas más importantes de sus vidas. La publicación, que al momento de estas líneas lleva poco más de media hora, ya ha logrado reunir más de 50.000 me gustas y otros miles de comentarios que felicitan a la pareja. Por el momento no se ha dado a conocer el lugar al que viajaran para su luna de miel. De hecho, en el perfil de Sara ha mostrado su vida de lo más normal. Esta mañana ha regresado al club de pádel La Moraleja, donde ha disfrutado de un intenso juego con Alfredo González Jiménez.