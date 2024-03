Carlo Costanzia, en pie de guerra contra su expareja Jeimy para recuperar parte de sus pertenencias

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio empezaron hace ya un mes una intensa relación que mucho ha dado que hablar en la crónica social. Tanto la hija de Terelu Campos como el hijo de Mar Flores eran conscientes de que su incipiente relación podría ponerlos aún más en el foco mediático, pero no esperaban una reacción tan fuerte ni por parte de los medios de comunicación ni por parte de Jeimy, la que fue pareja de Carlo hasta el 23 de enero.

Desde que Jeimy apareció en los platós de televisión para contar su versión de la historia, han sido muchas las medias verdades en las que se le ha pillado, pero el actor italiano no ha querido dirigirse a ella ni darles credibilidad. Ahora la situación parece insostenible y ha tomado una medida desesperada para poder lidiar con ella. Hace pocos días saltó la noticia de que Carlo había acudido a la vivienda de su ex para recuperar sus enseres, nada más lejos de la realidad. No solo Jeimy se negó a entregárselos, sino que lo acusó de presentarse en la vivienda que compartieron durante un año de malas maneras y sin avisar: “Quería recoger sus cosas, unas gafas y un regalo de su padre que yo ni siquiera tengo. De lo demás no quiere hacerse cargo. Estaba fuera de sí, empezó a gritar desde la calle, a decir cosas feas sobre mí y mi familia y le dije que llamaría a la policía si no se marchaba”, relató en “TardeAR” la acalorada discusión que tuvo con él desde el balcón.

Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia TardeAR

En su defensa salió Alejandra Rubio, que no podía dar crédito a las palabras que estaba vertiendo sobre su novio: “Yo lo sabía todo. Yo no tengo problema, Carlo y yo hablamos todo, nos contamos todo, lo que no voy a permitir es que se deje a Carlo como una persona agresiva. Carlo no es así y quien le conoce sabe que esto es absurdo”, se mantenía firme en “Así es la vida”, donde le preguntaron si era conocedora de las intenciones del actor para recoger al fin sus objetos de valor.

Por el momento, no parece que la cosa se vaya a calmar y el hijo de Mar Flores ya no está dispuesto a tolerar más esta situación y piensa recuperar sus cosas: “Ya las recuperaré, si no es por la vía normal, será por la vía legal”, han sido las declaraciones del joven que recogido estas martes el portal de noticias “Informalia”. Únicamente quiere paz y la oportunidad de comenzar una nueva vida. De hecho, ha alquilado una nueva casa en su antiguo barrio para proseguir con su vida y no tener que hacer noche en el centro penitenciario debido a su pulsera telemática.