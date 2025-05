Carmen Borrego, entre la espada y la pared en el conflicto de Paola Olmedo y Terelu Campos: "Mi respeto se lo merece quien se lo tiene que merecer"

El clan Campos continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Cuando parecía que la paz había llegado a la familia, Paola Olmedo se convierte en colaboradora de "TardeAR", decisión que no ha dudado en criticar Terelu Campos, cargando duramente contra la exmujer de su sobrino, José María Almoguera. "La terapia a la que has ido ha sido fantástica ahora puedes estar en un plató tranquilamente sin sufrir", sentenciaba la madre de Alejandra Rubio. Ante estos ataques, Paola Olmedo cargaba contra la que un día fue su familia política.

La posición de Carmen Borrego

Tras el conflicto, esta mañana era el turno de réplica de Carmen Borrego y Alejandra Rubio en "Vamos a ver". "Que dura es esta posición. No sé si es por querer fastidiar o por tener miedo a que se fastidie la relación", expresaba Antonio Rossi.

Mientras la hermana de Terelu Campos permanecía en silencio, Alexia Rivas tomaba la palabra, opinando que tanto Paola como José María estaban actuando igual respecto a los medios. "Hay una persona pequeñita e importante. Yo haría lo mismo", señalaba Joaquín Prat.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego en "Vamos a ver" Telecinco

Tras escuchar a los colaboradores, por fin Carmen Borrego tomaba la palabra." No podemos vivir disparándonos con pistolas de agua, porque en cualquier momento salta la bomba atómica y se lleva por delante a quien no se tiene que llevar. Por este tema voy a intentar que mi respuesta en este tema sea siempre mi silencio. Puede que un día hable, mi respeto se lo merece quien se lo tiene que merecer", declaraba la hija de María Teresa Campos. "Eres más generosa que ella", respondía Alexia Rivas.

Alejandra Rubio se posiciona

La hija de Terelu Campos sí ha querido opinar sobre la polémica. "Me sorprende de mi madre porque no suele meterse con nadie. No es la actitud que suele tener mi madre", ha declarado Alejandra Rubio, dejando claro que el asunto no va con ella, solo de su primo y Paola. Además, ha desvelado que no tiene ningún problema con José María Almoguera. "Él me escribió si pasaba algo y le dije que no y le expliqué a qué me refería. Me dijo: 'Ok, me había asustado'. Paola está teniendo una actitud que a mí me sorprende. Debe ser que le caigo bien o que soy una cabra loca y piensa que me voy a aliar con ella. No se me va a ir. Buen rollo, pero ya está". Por su parte, Carmen Borrego ha reiterado que con tiene ningún problema con Paola Olmedo y prefiere mantenerse al margen del conflicto.