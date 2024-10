Cayetana Guillén Cuervo se pasa a la producción ejecutiva: "Me interesa más que cualquier otra cosa"

Cayetana Guillén Cuervo estuvo ayer muy bien acompañada. La actriz presentó junto a Lobo y Furbi, sus perros, las nuevas gamas de alimentación de Lidl para canes y gatos, productos de alta calidad que incluyen proteínas, grasas animales saludables y frutas y verduras para consentir a los más mimados de la familia. “Yo creo que me cuido menos de lo que les cuido a ellos, sobre todo por falta de tiempo”, comentó a LA RAZÓN.

¿Siempre ha tenido mascotas?

Siempre, tanto perros como gatos. Ahora, mi madre tiene un gatito y yo dos perritos. Mi hermano dos gatos, mi hermana un perro, mis sobrinos más perros… Somos una familia muy animalista. Para nosotros, son unos más de la familia, y no lo digo por hablar. Forman parte de nuestra vida. Si están nerviosos, la armonía se trastoca, nos afecta a todos.

¿Qué le gusta hacer con sus perros?

Por las mañanas me gusta andar como una hora antes de ponerme activa, pero antes también saco a los perros un rato para que hagan sus cosas, porque como no los saque, se lo hacen en casa, lógicamente… Me encanta llegar a casa y el recibimiento de los perros, es amor incondicional. También me gusta mucho ver la tele con los perros en el sofá, y una vez leí una cosa que me la voy a apropiar: "La vida es demasiado corta como para no subir al perro a la cama".

¿Cómo compagina el cuidado de sus mascotas con tanto trabajo?

Somos varios en casa y nos dividimos las historias. A mi hijo le cuesta más porque está muy volcado en los estudios y el deporte, pero a los perros hay que sacarlos tres veces al día porque tienen sus rutinas, y si no se vuelven locos. Entre todos se hace todo.

Cayetana Guillén Cuervo con sus perros, Lobo y Furbi, en la presentación de las nuevas gamas de alimentos para canes y gatos de Lidl Gtres

¿Cómo se encuentra en lo profesional?

Estoy bien, con mis proyectos. Me he lanzado como productora ejecutiva en un par de cosas y estoy contenta. Estoy con socios y levantando proyectos, me gusta. He escrito un guion con Alfonso Albacete que se llama “Si te contara” . Yo seré la protagonista y hay un reparto muy chulo, empezamos a rodar entre abril y mayo. Me gusta la producción ejecutiva porque te permite hacer lo que tú quieres contar, lo que quieres trasladar a los espectadores. El actor llega el último al proceso, se adapta y solo puede dar su opinión de aquella manera, pero la productora ejecutiva levanta el proyecto, busca la financiación, opina sobre el casting y sobre todo. Eso es lo que ahora me interesa más que cualquier otra cosa.

¿Es complicado sacar proyectos de este tipo adelante?

Cuesta mucho, porque de diez proyectos, consigues levantar dos. Dejas mucha energía en el camino. Es muy complicado el tema de la financiación. Además, en España, la nuestra no es una industria como en Norteamérica, por ejemplo, que es una prioridad absoluta. Yo, como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas lucho porque lo sea, porque la cultura sea una prioridad absoluta.

¿Y cómo se encuentra personalmente?

Me encuentro bien, animada. He introducido el deporte en mi rutina de una forma más clara, más a diario, y eso me ha sentado muy bien. Estoy con muchas cosas a la vez, pero cada una ocupa compartimentos estancos para poner el foco y poder sacarlo todo adelante.

Ha hecho de todo a lo largo de su vida. ¿Alguna espinita clavada?

Me gusta mucho cantar, pero no sé si daría el salto a cantar de forma profesional. Canto con mi familia, con mis amigas… Pero eso es una cosa, o tocar un instrumento, que me hubiera gustado hacer si hubiera tenido más tiempo en la vida.

Cayetana Guillén Cuervo con sus perros, Lobo y Furbi, en la presentación de las nuevas gamas de alimentos para canes y gatos de Lidl Gtres

¿Cómo se encuentra su amiga Amaia Montero?

Amaia está fenomenal, pero cuando tenga que contaros algo lo contará ella. Está bien y animada. Es fuerte y una de nuestras mejores estrellas, es maravillosa, un ave fénix que se levanta cuando hace falta. Es maravillosa, pero no quiero meter la pata. Lo que sea, os lo contará ella.

¿Y Mario Vaquerizo? Menudo susto nos dio…

No he hablado con Mario. Tengo que ir a verle, que tampoco quiero molestar. Le he llenado de mensajes, y mi madre también porque se quieren mucho. Espero que los haya leído y le mando un beso desde aquí.

¿Cómo está su madre?

Mi madre está muy bien.