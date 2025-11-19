Cayetano Martínez de Irujo, muy enfadado al oír hablar sobre su invitación a pasar Nochebuena en Liria

Cayetano Martínez de Irujo está en un momento dulce de su vida. Al menos sí con sabor a miel, pues está disfrutando de sus primeras veces con Bárbara Mirjan como marido y mujer. Se dieron el ‘sí, quiero’, el pasado 4 de octubre en Sevilla, acaparando todas las miradas. Se les apagó un poco la magia del feliz momento por culpa de unenfrentamiento con la prensa del aristócrata, pero no todo iba a ser color de rosa. Siempre ha tenido sus más y sus menos con los periodistas, a quienes no siempre desea metidos en sus asuntos a no ser que esté de promoción.

Así ha vuelto a suceder este miércoles, un mes y medio después de su paso por el altar. Y es que la felicidad de su boda parecía haber contagiado a la familia, que por fin estaba reunida después de un tiempo en pie de guerra. Los hijos de la desaparecida duquesa de Alba entraron en conflicto y rompieron lazos de manera intermitente a lo largo de estos años. Pero parece que el casamiento sirvió como prueba de que ahora todo estaba más encauzado. Y eso que dos hermanos faltaron a la cita. Aun así, la novedad era que el duque de Arjona iba a sentarse a cenar en Nochebuena con su familia esta Navidad, después de 8 años sin hacerlo. Algo que queda en el aire cuando el protagonista ha roto su silencio, muy enfadado.

La airada respuesta de Cayetano Martínez de Irujo

La Navidad son fechas señaladas. Especialmente por estar marcadas por reuniones familiares con las que fortalecer vínculos o, también sucede, tratar de no empeorar escoyos. Las rencillas, pullas y reproches siempre suelen ser el invitado incómodo en una cena navideña, aun así, siempre merece la pena compartir mesa y mantel con los seres queridos. Esto es lo que se ha asegurado que sucedería este año al fin en el palacio de Liria, después de que la ausencia de Cayetano Martínez de Irujo fuese lo más comentado durante 8 años.

Desde ‘Vanitatis’ se afirmaba que el duque de Alba ha invitado a su hermano y su familia a pasar las fiestas navideñas junto a ellos. Una buena nueva de la que los protagonistas no se habían pronunciado aún. Carlos se mantiene aleado del foco y no ha tenido oportunidad de confirmar o desmentir si efectivamente abrirá las puertas de palacio a su hermano por Navidad. En cambio, Cayetano sí que ha descolgado el teléfono a un redactor de ‘El tiempo justo’, interesado en conocer qué hay de cierto en esta comentada invitación.

El jinete ha recibido una llamada de un periodista y parece que no le ha sentado nada bien. En un primer momento parecía colaborador y se interesaba por la noticia publicada sobre su invitación a la Nochebuena en Liria. Pero cuando le llegó el turno de responder, se mostró tajante: “Que no me llames para estos asuntos, por favor. No me llamen para asuntos personales”, sentenció para despedirse con un “buenas tardes” y colgar. No le dio tiempo a escuchar que el redactor de Telecinco le respondía con un “buenas tardes y felices fiestas”. No nos saca de dudas sobre la veracidad de su invitación. Habrá que esperar a que llegue el 24 de diciembre y ver quién toca la puerta de Liria.