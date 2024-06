Christian Gálvez da detalles íntimos sobre su rutina como padre con una foto viral

Christian Gálvezestá disfrutando las mieles de la paternidad de manera discreta y sin querer acaparar demasiado la atención en su primer hijo junto a Patricia Pardo. Eso sí, en ocasiones el amor que siente hacia su vástago es tal que le hace romper su propia máxima de no hacer demasiado ruido a su alrededor y despertar el interés del público. Algo que, por otro lado, es difícil, pues su relación con la presentadora tras romper con Almudena Cid ha sido uno de los temas más mediáticos de los últimos años. Un amor que vivió su momento álgido cuando dieron la sorpresa doble de que se habían convertido en marido y mujer en secreto, además de aprovechar la revelación para anunciar que iban a convertirse en padres de su primer retoño en común, pues ella ya había vivido la experiencia con sus dos hijas, fruto de su primer matrimonio.

Fue el pasado 22 de diciembre cuando el pequeño Luca llegó a la vida dispuesto a revolucionar la existencia de sus famosos papás. Su nacimiento puso patas arriba la rutina de los presentadores, pero parece que Christian Gálvez ha sabido encontrar huecos para escribir, pues ha anunciado una nueva aventura en las librerías, aprovechando la ocasión de que está de promoción para publicar una tierna imagen junto a su pequeño Luca en brazos, como confiesa que ha sido la labor de escribir su nuevo libro, ‘Te he llamado por tu nombre’. Además de mostrar la portada del ejemplar que está por llegar, la imagen que escondía al deslizar la foto ha revolucionado a sus seguidores, por mostrar una tierna faceta en la que se le muestra trabajando en su escritorio, con su bebé de seis meses como fiel escudero.

“Me hace mucha ilusión compartir esta noticia con todos vosotros. Después de cinco años, vuelvo a publicar una novela. Durante un año he trabajado en ella con toda la dedicación y pasión del mundo, sobre todo porque tengo 3 grandes motivos para que sea lo más especial que he escrito nunca: mi mujer Patricia, mi hijo Luca y sus hermanitas”, comenzaba a desgranar Christian Gálvez los detalles de su nueva novela y el contexto en el que se ha producido su concepción y desarrollo. Y es que ha tenido que encontrar huecos para poder sentarse a escribir. Le dio un buen empujón cuando Patricia Pardo estaba embarazada, sabiendo que contaba los días para no tener tiempo ni para descansar, mucho menos para trabajar. Después prosiguió en su empeño “con mi hijo acurrucado en mi pecho y ellas preguntándome si podían leer algo. No dejé de pensar en ellos, pues cuando la lean, quiero que se sientan orgullosos de su marido / papá / cacho”. No ha pasado desapercibido que Christian Gálvez ha desvelado cómo le llaman las hijas que Patricia Pardo tuvo junto a su anterior pareja. Una forma sutil de demostrar que forman una familia unida y que el vínculo entre ellos es especial.

Christian Gálvez junto a su hijo Luca Instagram

Para rematar el escrito en el que anuncia el lanzamiento de su nuevo libro, Christian Gálvez ha dejado a un lado su lado más íntimo y familiar para hablar exclusivamente de su novela. Un ejemplar del que se siente orgulloso, pese al cambio de registro: “Es un libro arriesgado, lo sé, pero es el libro que quería escribir. Hoy os lo presento: La inocencia de un niño. El sacrificio de una madre. La valentía de un apóstol. El relato de un cronista. La palabra del Hijo del Hombre (…) Esta es la historia de un niño que fue testigo de cómo un hombre lo cambió todo. Pero, sobre todo, esta es una de sus vertientes, una historia sobre la fe”. Confía en que tendrá tan buena acogida como sus anteriores incursiones en las librerías y se pone humildemente ante el público, destacando que “sin los amantes de la literatura, los que escribimos no somos nadie”.