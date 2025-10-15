Clemente Lequio, el tercero es discordia en la guerra de Alessandro y Antonia Dell'Atte: así es su relación con su padre

Antonia Dell'Atte ha protagonizado una de sus entrevistas más crudas. La italiana se sinceró en el diario “El País” sobre los supuestos malos tratos que sufrió de parte de Alessandro Lequio cuando eran pareja. Asegura que la Justicia le dio la razón y que, por tanto, puede referirse a él como “maltratador”, narrando con todo tipo de detalles algunos de los episodios más duros que, según ella, vivió junto a él.

“La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel. Llegamos, abrí el buzón, cogí una carta con mi nombre y dijo: tú ya no te llamas Antonia Dell'Atte, tú eres la condesa Lequio”, describe. Ella entonces le respondió: “No, yo soy Antonia Dell'Atte”, y a partir de ahí llegó “la primera patada y mi gran pesadilla”.

Una vez más, el foco se dirige hacia el testimonio de una mujer conocida que asegura haber sido maltratada por otro hombre popular. El caso de Rocío Carrasco fue paradigmático y parece haber sentado jurisprudencia a la hora de debatir sobre otros, como el de Antonia Dell'Atte o Mar Flores, que también ha señalado a Carlo Costanzia como presunto maltratador en sus memorias recientemente publicadas, “Mar en calma”.

Estos tres casos, además, incluyen a las víctimas colaterales de siempre, los hijos: Rocío Flores, Carlo Costanzia hijo y Clemente Lequio, quizás el más desconocido de todos. Fue el único vástago que nació fruto de la unión de Antonia y Alessandro, y aunque siempre ha intentado vivir alejado de la opinión pública, la muerte de su hermano Aless y la perenne guerra de sus padres suelen empujarlo a la palestra cada cierto tiempo.

Clemente Lequio en una imagen de archivo Gtres

Formado en Ciencias Políticas, con doctorado y estancias en ciudades como Milán o Berlín, Clemente hizo sus primeras incursiones en la música (fue DJ) y también en el mundo de la moda, incluso diseñando prendas propias con grafitis.

Sin embargo, desde hace años prefiere trabajar como camarero en Estados Unidos, donde ha llegado a expresar que trabaja entre 50 y 60 horas semanales. Aun así, sigue componiendo música, especialmente de corte clásico, como un interés personal que mantiene vivo sin perseguir fama.

En 2020 se casó con Corbie Gregory y fue su madre quien compartió la noticia públicamente, aunque sin ofrecer muchos más detalles sobre el enlace. “Solo puedo decir que estoy feliz y muy orgullosa de mi hijo y que ha elegido muy bien. Ella es maravillosa como persona. Una mujer diez”.

Como Carlo Costanzia -y a diferencia de Rocío Flores-, Clemente ha preferido no posicionarse públicamente en el enfrentamiento entre sus padres, pero es bien sabido por todos que su relación es mucho más estrecha con su madre.

Alessandro se interesa por su hijo desde una mayor distancia y más centrado en la familia que ha formado con su actual esposa, María Palacios, con la que tiene una hija de nueve años que, evidentemente, necesita más atención.

En 2020, Alessandro Lequio protagonizó una sonada polémica con su hijo tras cuestionar públicamente su físico, criticando que había engordado unos cuantos kilos. Una controversia ante la que, una vez más, Clemente prefirió guardar un elegante silencio.