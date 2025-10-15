Leire Martínez rompe su silencio tras el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "No es mi historia"

Es la noticia del día. Después de meses de especulaciones, La Oreja de Van Gogh ha confirmado el regreso de Amaia Montero a la banda, justo cuando se cumple un año de la polémica salida de Leire Martínez, vocalista que acompañó durante más de quince años tras la salida de la de Irún.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores. Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable (...) De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", reza el comunicado.

El apoyo de "Operación Triunfo" a Leire

El regreso de Amaia se anuncia justo un año después de la salida de Leire Martínez. Fue el 14 de octubre de 2024 cuando La Oreja de Van Gogh emitía un comunicado anunciando la marcha de la cantante.

Leire Martínez en los Premios Dial Tenerife 2025 Gtres

Doce meses después, Leire se encuentra inmersa en su carrera en solitario y, actualmente, es jurado de la nueva edición de "Operación Triunfo". Su programa, ante el inminente regreso de Amaia Montero, no ha dudado en mostrar su apoyo y posicionarse al lado de Leire. En la próxima semana, los alumnos de la academia interpretarán "Tu nombre", el primer single de la artista en solitario tras su salida de LODVG. "Una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito a Leire por cosas, que lo sepáis. Desde aquí, Leire Martínez, te queremos", declaraba Noemí Galera durante el reparto de temas.

Primeras palabras de Leire

Tras el anuncio, Leire ha roto su silencio en "El tiempo justo". "Yo estoy a lo mío, trabajando y de verdad que no me voy a pronunciar en nada. Porque además no es mi noticia, no tiene nada que ver conmigo", señalaba la cantante al programa de Telecinco. "Lo que sea, pues entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia. Yo estoy a lo mío y nada, te agradezco la llamada y el interés", zanjaba Martínez.

Según Luis Pliego, director de "Lecturas", la realidad de la cantante es otra distinta. "Yo he hablado con gente que está trabajando con ella en un programa de televisión y está literalmente hundida. Ha dicho: 'me siento como un juguete deshecho'. Fue despedida", ha revelado Pliego.